Adelante plantea en sus 136 enmiendas al Presupuesto 2024 recaudar 800 millones eliminando bonificaciones en impuestos

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha planteado entre sus 136 enmiendas parciales al articulado y al proyecto de ley del Presupuesto para 2024 la supresión de las bonificaciones en una serie de impuestos, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, entre ellos, para propiciar así que el Gobierno andaluz recupere 800 millones en ingresos.

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha dado cuenta este martes en rueda de prensa de la iniciativa, que parte de la premisa de "ejercitar nuestra soberanía sobre los ingresos que no vienen del Estado", de manera que aboga por acabar con las bonificaciones, además de en Sucesiones y Donaciones y en Patrimonio, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y en el tributo sobre la caza.

En esa línea , Adelante ha explicado también una enmienda al articulado para que se proceda a "la cuantificación exacta de la falta de inversión según nuestra población" a fin de determinar la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma según el modelo de financiación, cuya vigencia expiró en 2014. La intención de este partido es que el cálculo acote el periodo entre 2018 y 2022.

Sobre el destino de esos 800 millones que Adelante ha calculado que se obtendría de acabar con las bonificaciones en una serie de impuestos, sumado a "la recuperación de las inversiones en la sanidad privada", Maribel Mora ha sostenido que "podríamos superar mucho de los problemas de la sanidad pública", mientras que ha precisado que "casi el 90%" de sus enmiendas parciales se dirigen a mejoras en sanidad y educación.

La parlamentaria de Adelante ha explicado que con esos 800 millones se podría incrementar en los hospitales "un tercio la plantilla de especialistas médicos y una sexta parte de enfermería para reducir las listas de espera y no depender de la derivación" a la sanidad privada.

A esta demanda ha sumado la creación de un complemento específico para las áreas sanitarias de difícil cobertura con la pretensión de que la atención sanitaria en zonas rurales sea equivalente a la ofrecida en las grandes ciudades.

Las enmiendas parciales de Adelante reclaman también aumentar al doble la financiación que tiene la fundación Faisem, dedicada a los problemas de salud mental después de argumentar que "Faisem tiene un presupuesto ridículo".

Adelante aboga en sus propuestas de reforma del Presupuesto 2024 por aumentar a la mitad la jornada de tarde de los médicos de Atención Primaria para que puedan hacer la continuidad asistencial y propiciar así alcanzar el objetivo de atender a 35 pacientes al día, mientras que ha recordado que entre mayo y junio "se le acabó el presupuesto" al Servicio Andaluz de Salud para afrontar esa prolongación de la jornada y, por ello, los médicos "dejaron de hacer tardes".

Otras propuestas apuntan a afrontar las sustituciones del personal sanitario en vacaciones tras estimar que "no se destina suficiente dinero", de manera que "se fuerza a los profesionales a que se sustituyan unos a otros cuando sus compañeros están de vacaciones", así como reclama Adelante Andalucía aumentar a la mitad la plantilla de familia y pediatría, así como aumentar la retribución de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria para equipararlos con el resto de especialidades y así acabar con que "cobren 1.500 euros menos por un complemento que ellos no cobran".

Las enmiendas de Adelante Andalucía también abogan por la sustitución de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) por estimar, en palabras de Maribel Mora, "que es insuficiente" por cuanto sólo llega a "un porcentaje bastante pequeño de la población que la necesita", mientras que ha apuntado que en la región existen 500.000 niños en riesgo de pobreza, dato del que ha colegido que se trata de "una situación dramática a la que no pone remedio el PP, no se palía con la Renta Mínima de Inserción", por lo que ha demandado "una nueva prestación que sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital", que es competencia de la Administración del Estado.

Otra petición de las enmiendas de Adelante Andalucía se dirige a que "se transfiera de una vez la sanidad penitenciaria" después de recordar que "en 20 años no se ha realizado" y ha deducido que "no hay mucha intención" en el Gobierno andaluz de acometer ese traspaso de competencia.

PREGUNTA A MORENO SOBRE COMPETECENCIAS FERROVIARIAS

Mora también ha explicado en la rueda de prensa, al hilo de la propuesta de resolución de Adelante para la transferencia de la Red de Cercanías que se aprobó la pasada semana en el Debate sobre el estado de la Comunidad con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que la próxima semana la pregunta de su grupo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será sobre este tema.

Mora ha defendido esa aspiración al argumentar que "viene en nuestro Estatuto de Autonomía" para advertir seguidamente de que "no queremos que se quede en una lucha entre partidos", por lo que ha reclamado que "se ejecute, que se lleve a cabo" después de precisar que "no queremos confrontar con Cataluña", en alusión al acuerdo de PSOE con ERC para el traspaso de las Rodalíes, si no que "queremos desarrollar nuestras competencias" con el convencimiento de que "tenemos los mayores porblemas en conexiones ferroviarias y de movilidad".

"Somos la Comunidad Autónoma más grande y la peor con conexión ferroviaria", ha precisado la diputada de Adelante Andalucía, quien ha proclamado que "es más facil llegar de Sevilla a Madrid que de Sevilla a Almería", mientras que ha lamentado que grandes poblaciones andaluzas, entre las que ha citado los ejemplos de Marbella (Málaga) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para ilustrar que "están desconectadas o no tienen tren".