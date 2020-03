Adelante plantea a Junta lanzar ayudas al alquiler, más dinero para renta mínima y una campaña anti-bulos del Covid-19

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía presentará este viernes al Gobierno andaluz un decálogo de propuestas que ayuden "a mitigar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas" de la crisis del coronavirus en la región, entre las que figuran la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas al alquiler, ampliar la dotación de las partidas destinadas a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y de las Ayudas de Urgente Necesidad, así como una "potente campaña por parte de la RTVA para la detección y denuncia de bulos y noticias falsas".

De esta manera, en un comunicado, el portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha adelantado que, en el marco de la reunión del Comité de Seguimiento de la crisis por el coronavirus convocada por la Junta para este viernes por la tarde, la portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto, entregará una batería de medidas "de sentido común y fácilmente asumibles para el Gobierno andaluz".

Para Valero, "es tiempo de responsabilidad política, de arrimar el hombro y hacer propuestas para mitigar el sufrimiento de nuestro pueblo", y el Gobierno andaluz "tiene que ser proactivo y ha de tomar medidas en su ámbito de actuación para mejorar la vida de la gente en estos momentos tan difíciles".

Entre las propuestas que recoge Adelante, Valero ha destacado que es "es fundamental que se aborden medidas para la ayuda del pago del alquiler, aprobar una Renta Mínima de Inserción para todas las personas que tienen la solicitud en marcha o garantizar alimentos y suministros en las zonas más desfavorecidas de Andalucía".

Además, el portavoz de Adelante Andalucía ha señalado que el documento recoge también "préstamos para los niños y niñas que no tienen ordenador en casa, para recibir la enseñanza 'on line' que merecen como cualquier otro, y una campaña para que desde la RTVA se luche con una campaña de detección de bulos y noticias falsas que meten más miedo en nuestra gente, en nuestras casas, cuando ya sufrimos una crisis suficientemente grave como para que eso ocurra".

En última instancia, Valero ha asegurado que "los ayuntamientos deben recibir recursos para la contratación de personal para la desinfección o la asistencia a domicilio", y la Junta debe "elaborar desde ya un plan de empleo y dotarlo presupuestariamente para que el primer día tras el fin de esta crisis ya esté en marcha".

De este modo, entre las propuestas de Adelante figura la de transferir 174 millones de euros a los ayuntamientos andaluces, así como "ampliar de forma extraordinaria la dotación y financiación de los servicios sociales para procurar tanto la atención a las personas de más edad o más necesitadas, así como el suministro de bienes básicos".

También, "garantizar la enseñanza 'on line' identificando, junto con los centros educativos y los servicios sociales municipales, los niños y niñas que no tienen ordenador y agilizar un servicio de préstamo para que puedan seguir las clases 'on line'".