Adelante presenta "las 50 medidas que Juanma no haría": reforma fiscal, limitar alquileres y eliminar externalizaciones

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, presenta el programa electoral de la formación de cara las elecciones autonómicas del 17 de mayo. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado este martes el programa electoral de la formación de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Un documento que han titulado "las 50 medidas que Juanma no haría, pero que hacen falta".

"O se gobierna como quiere gobernar Adelante, para que los andaluces vivamos bien y disfrutemos de la vida, o se gobierna como ha gobernado el Partido Popular, para que se forren Asisa, Quirón, Adeslas, cuatro constructoras y tres listos. Esta es la dicotomía que tienen que elegir los andaluces", ha asegurado García en la presentación del programa en el Centro de Salud Esperanza Macarena de Sevilla.

Las medidas se centran en la reforma del modelo fiscal, "salvar" la sanidad pública y "garantizar" el derecho a la vivienda.

En el primer eje, Adelante propone un impuesto andaluz "para el reparto de la riqueza" que gravaría a las grandes fortunas, propiedades inmobiliarias y agrícolas. Una medida que estaría acompañada de una tasa turística y del compromiso para que "todas las empresas que operan en Andalucía tributen su facturación en la comunidad".

Asimismo, el documento recoge un impuesto sobre los beneficios de las empresas sanitarias, destinado a la investigación contra el cáncer. "Queremos que mucha gente pague menos impuestos y que los que verdaderamente tienen el dinero, las grandes multinacionales y los más ricos, paguen muchos más impuestos", ha afirmado García.

En materia de salud, el programa incluye la eliminación de los conciertos sanitarios y externalizaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "garantizar que el 100% del presupuesto sanitario se dedique a la sanidad pública".

En esta línea, proponen incluir la salud visual, dentista, nutricionista y podología en la cartera de servicios del SAS, junto con un plan de atención primaria para garantizar una cita en 48 horas, dedicando el 25% del presupuesto sanitario a la misma.

"La sanidad está en peligro, y el peligro empezó con el Partido Socialista, que inició la privatización de la sanidad, y el Partido Popular la ha acelerado al máximo hasta forrar a los cuatro listos. Nosotros queremos revertir toda la privatización de la sanidad", ha asegurado García

La vivienda es otra de las materias en las que Adelante ha puesto el foco. El programa electoral recoge limitar los alquileres a un máximo del 20% del salario mínimo del distrito, barrio o pueblo, así como incorporar al parque público de vivienda en alquiler el 100% de los inmuebles de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Por otro lado, Adelante propone que las viviendas "sin ningún tipo de uso que sean propiedad de grandes propietarios, bancos o fondos de inversión" se pongan en alquiler "accesible" según el máximo de 20% de la renta de los hogares de la zona o "pasarán a un parque público de vivienda de la Junta de Andalucía con el mismo fin".

En paralelo, el programa de la formación incluye la creación de nueva ley de universidades para "prohibir la creación de nuevas universidades privadas", una nueva ley de comedores escolares y la creación de una empresa pública de energías renovables.

En materia social, el partido asegura que establecerá en 150 días el plazo máximo para valoración de la dependencia y la creación de una empresa pública para la gestión directa de todos los servicios de ayuda a domicilio.

Entre otras medidas, el documento también recoge un plan de transporte público, la eliminación del teléfono de violencia intrafamiliar, la creación de una consejería de feminismos y una red de salas de concierto y teatro.



