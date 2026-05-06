Bolaños llama a movilizar el "voto progresista" el 17M: "Si tienes que trabajar para vivir, vota al PSOE"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y secretario de Justicia del PSOE, Félix Bolaños, durante su intervención en un acto de campaña en Roquetas de Mar (Almería). - PSOE

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y secretario de Justicia del PSOE, Félix Bolaños, ha apelado este miércoles al voto de trabajadores, pensionistas y pacientes de la sanidad pública en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, al pedir a los andaluces que no den por hecho que "todo está decidido" y que acudan a las urnas porque está en juego "vuestro futuro y vuestra calidad de vida".

"Si tú tienes que trabajar para vivir, vota al Partido Socialista", ha defendido el ministro en un mitin celebrado en Roquetas de Mar (Almería), en el que ha llamado a la movilización para que María Jesús Montero alcance la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Bolaños, que ha participado en el acto junto a la candidata del PSOE de Almería al Parlamento andaluz Fátima Herrera y el secretario general del PSOE de Roquetas de Mar, Manuel García, ha advertido de que la derecha intentará desmovilizar al electorado "progresista" en la recta final de campaña, aunque ha remarcado que "en esas urnas hoy no hay ni una sola papeleta".

El dirigente socialista ha presentado a Montero como una mujer "ejemplar", "comprometida", "lista" y "trabajadora", y ha asegurado que será una presidenta "como la copa de un pino". Según ha dicho, con ella la Junta "va a funcionar como un reloj", al contrario de lo que, según ha criticado, ocurre ahora con los servicios públicos andaluces.

En este punto, ha defendido que votar al PSOE supone apostar por una atención sanitaria "en 24 o 48 horas" cuando se pide cita con el médico de cabecera y por una "educación pública de calidad" con independencia de la renta de cada familia. Frente a ello, ha advertido de que votar a la derecha o a la ultraderecha implica respaldar que la privatización de la sanidad pueda ser "irreversible" y que haya una educación "de primera" y "de segunda" según la capacidad económica de los padres.

El ministro ha extendido su llamamiento a quienes necesitan la sanidad pública y a las mujeres que tienen que hacerse una mamografía. "Si eres el dueño de una aseguradora privada, vota a quien te parezca. Pero si eres un paciente que necesita sanidad pública, vota al Partido Socialista", ha trasladado antes de reprochar que con el modelo sanitario de la Junta se pone "en riesgo" la salud y la vida de las mujeres.

PENSIONES, EMPLEO Y VIVIENDA

Bolaños ha pedido a los asistentes que hablen con familiares, amigos y compañeros de trabajo sobre pensiones, empleo, salario mínimo, sanidad, educación y vivienda, y ha insistido en que el 17 de mayo los andaluces deben votar pensando en "lo que es bueno para ellos, para su vida, para su familia, para su gente y para su tierra".

En materia de pensiones, ha recordado que el PP aprobó con mayoría absoluta una revalorización del 0,25 por ciento, "daba igual lo que subiera la vida", mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una ley para que las pensiones suban conforme al coste de la vida.

También ha reivindicado la reforma laboral y ha señalado que España cuenta con "más trabajadores y más afiliados a la Seguridad Social que nunca, 22 millones", con un "porcentaje récord" de empleados fijos.

Junto a ello, ha destacado la subida del salario mínimo en un 60 por ciento y ha asegurado que esa medida ha permitido que muchas personas puedan vivir con "dignidad". "Para eso nació el PSOE", ha subrayado al vincular estas políticas con la defensa de quienes tienen menos.

El ministro ha criticado además la gestión de los fondos europeos por parte de la Junta y ha citado un programa de educación infantil de cero a tres años dotado con 120 millones de euros, de los que, según ha afirmado, la Administración andaluza ha devuelto "más del 90 por ciento" por no ser capaz de ejecutarlo.

En vivienda, ha reprochado al Ejecutivo andaluz que haya hecho "16 viviendas" y ha defendido que el Gobierno central ha multiplicado "por ocho" el presupuesto en esta materia. Asimismo, ha criticado que Andalucía no aplique la ley estatal de vivienda "por sectarismo ideológico", pese a que, según ha sostenido, beneficia tanto a arrendatarios como a propietarios.

En clave almeriense, Bolaños ha enlazado su crítica con el 'caso Mascarillas' al hablar de "43 imputados del PP en Almería" y de "una trama perfectamente organizada", antes de preguntarse por qué el presidente andaluz ha adelantado las elecciones para que las declaraciones se produzcan después del 17 de mayo.

También se ha referido al AVE y ha asegurado que ya están construidos 96 kilómetros de los 107 que tendrá la línea en la provincia. Tras recordar que el PP "tapió los túneles" y que la inversión del Gobierno de Mariano Rajoy fue "cero", ha afirmado que "quien inaugurará la alta velocidad a Almería será Pedro Sánchez".

Bolaños ha cerrado su intervención con un llamamiento a no dar la campaña por resuelta. "No hay nada decidido", ha recalcado antes de asegurar que "cuando la izquierda se moviliza la derecha se lleva un chasco" y de animar a los asistentes a ser protagonistas del "Chasco Moreno Bonilla 2026".

LA DEFENSA DE "LO PÚBLICO"

Antes de la intervención del ministro, Manuel García ha planteado el acto como una oportunidad para valorar las políticas del Gobierno, comparar estas medidas con las de la Junta y los municipios gobernados por el PP, "desenmascarar a Moreno Bonilla" y movilizar al electorado socialista.

El secretario general del PSOE de Roquetas de Mar ha defendido que el objetivo es que Montero sea presidenta de la Junta "para defender lo público" y ha situado al Poniente almeriense como un territorio que, según ha dicho, "lleva años como laboratorio de las ideas y las políticas más radicales del PP".

García ha reclamado apoyo para proyectos como la conexión entre la variante de Roquetas y la Autovía del Mediterráneo, cuya obra ha situado "cerca de su licitación", y la futura comisaría de Policía Nacional, que ha definido como un "compromiso histórico" del PSOE para la ciudad más poblada de España sin Policía Nacional.

También ha criticado que Roquetas no esté incorporada al sistema VioGén pese a contar, según ha señalado, con 115.000 habitantes y 800 casos de violencia de género, y ha acusado al PP de no necesitar a Vox para aplicar políticas "ultras" en lo social.

Por su parte, Fátima Herrera ha asegurado que Andalucía se juega el 17 de mayo "literalmente el alma" de la tierra y ha acusado a Moreno de desmantelar los servicios públicos "muy calladamente".

La candidata socialista ha centrado su intervención en sanidad, educación, dependencia y salud mental, y ha afirmado que detrás de "esa sonrisa profidén hay un lobo con piel de cordero", especialmente tras el caso de los cribados del cáncer de mama y la situación de las mujeres de la asociación Amama.

Herrera ha defendido el "Plan Montero", con "sanidad por ley", 3.000 millones más al año para la sanidad pública, 18.000 profesionales más para centros de salud y hospitales, y un "plazo máximo de 48 horas" para que los pacientes sean atendidos por su médico de cabecera. "La salud no es un negocio, es un derecho", ha remarcado.

La candidata ha aludido igualmente a la dependencia, con una espera media de 500 días en la provincia para recibir la ayuda y 250 almerienses fallecidos el año pasado, según ha indicado, antes de cargar contra la situación de la salud mental, con 1.500 personas en lista de espera en Almería.

De igual modo, ha pedido salir a la calle "con orgullo" y ha resumido las elecciones como una decisión entre "Moreno Bonilla o la sanidad, la educación o la dependencia".