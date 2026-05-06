Maíllo (Por Andalucia) llama a movilizarse para ganar y, "si salen los números, echar a la derecha y sus políticas"

Antonio Maíllo, entre Francisca Herrador y Rosa Maria Rodríguez, durante su intervención en el acto electoral en Montilla (Córdoba). - POR ANDALUCÍA

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha llamado este miercoles a la movilización de los votantes de izquierdas, porque, según ha asegurado, "si nos molizamos ganamos", para que, "si salen los números, echar a la derecha y sus políticas" del Gobierno de Andalucía, subrayando que, al margen de lo que digan las encuestas, la coalición de izquierdas que encabeza va a "ser la sorpresa en Andalucía" el 17M.

Así lo ha destacado, en un acto de campaña celebrado en Montilla (Córdoba), junto a la candidata cordobesa de Por Andalucía y actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa María Rodríguez, y donde ha pedido el apoyo de los electores "para que haya un cambio de gobierno, para que haya políticas de orgullo de recuperación de los servicios públicos, para que no vuelva la pesadilla de la educación de pago, ni el médico de pago, para que la gente dependiente tenga como máximo en tres meses el recurso que merece después de tantos años de trabajo y tantas necesidades, para que la gente tenga una vida digna" y, por todo ello, en Por Andalucía están "dispuestos a gobernar".

En este sentido, ha avisado que "una izquierda tibia y una izquierda troceada no sirve" para llevar a cabo "las reformas estructurales que necesita Andalucía" y, "por tanto, necesitamos una izquierda sólida y una izquierda unida, con un proyecto unitario, que sume, que abrace a todo aquel que se quiera unir".

Junto a ello, Maíllo también ha advertido que "la abstención refuerza que la derecha siga", en pos de su objetivo, que es "gobernar sola y si le faltan los votos, gobernar con Vox", hasta el punto de que "el lunes 18, si les salen las cuentas", PP y Vox "se unen" y gobiernan, aunque ello se puede evitar.

De este modo, ha afirmado que, si se movilizan quienes han "ido a las manifestaciones de las mareas blancas, ganamos; si las familias a las que le están costando miles de euros los ciclos formativos privados se movilizan y votan a por Andalucía, ganamos; si las familias que están esperando un diagnóstico de dependencia que no les da el PP y votan a por Andalucía, ganamos; si los agricultores y ganaderos que trabajan la tierra se movilizan y votan por Andalucía, que los protege, ganamos, y si los jóvenes que tienen una esperanza de estudio y de trabajo se movilizan y votan a por Andalucía, ganamos".

A este respecto, Maíllo ha insistido en que desde Por Andalucía se van a movilizar, con el apoyo de la gente, y van "a cambiar el guión que nos están escribiendo. Quieren hacernos creer que esto está ya vendido", con las encuestas, pero el candidato de Por Andalucía ha recordado que no votan las encuestas, sino "las urnas", si bien ha resaltado que en las encuestas Por Andalucía va "con la flecha para arriba, y vamos a ir con la flecha más para arriba, y vamos a acelerar hasta llegar al Turmalet del 17 de mayo y ser la sorpresa de Andalucía".

"Vamos a ser la sorpresa --ha proseguido-- de un proyecto de esperanza y de futuro, un proyecto de rebeldía, un proyecto que no se resigna", el que representa Por Andalucía, que es al que hay que votar "dentro de la izquierda", por su "coherencia" y su "disposición a mejorar la vida de la gente", ya que es la "izquierda útil".

Así, lo ha destacado durante su intervención en un acto en el que también han tomado parte la ex alcaldesa de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Carmen Flores (IU); la nueva alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Francisca Herrador (IU); el alcalde de Fernán Núñez (Córdoba), Alfonso Alcaide, y el coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, quien ha señalado que el próximo 17 de mayo en Andalucía se disputará "una batalla muy importante, que trasciende a Despeñaperros, y que afecta al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país".

Ello es así, porque, de modo general, "ahora mismo vivimos una situación muy peligrosa de involución, vivimos una emergencia democrática, con muchísimos derechos, avances y conquistas laborales y sociales que costaron mucho esfuerzo conseguir en este país y que están hoy en riesgo". Por eso, los andaluces tienen "una gran responsabilidad", la de "comenzar a revertir esta situación el día 17", para que "Andalucía sea un dique de contención frente a las políticas de las privatizaciones, de los recortes y de las derogaciones, y que podamos comenzar a construir un país que crezca de manera simétrica".

Por su parte, la cabeza de lista en Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha lamentado que la provincia de Córdoba "está abandonada por el Partido Popular", y la evidencia es que "es la provincia de España que más población pierde en este momento. Eso es una realidad incontestable, y no es una casualidad, es la consecuencia directa de unas políticas demoledoras, de unas políticas privatizadoras", que drenan los servicios públicos.

Además, según ha asegurado, "esas políticas no vienen de la nada, no nacen como los champiñones en el campo", sino que "están siendo aplicadas por el sonriente presidente de la Junta de Andalucía, por Juanma Moreno, el perla, el ladrón de paz, que diría Rosalía", que, como cabeza del PP-A, actúa sabiendo que "hay un nicho de mercado importante" en la privatización de la sanidad y la educación, con el que "enriquecer a muchas empresas", que están "relacionadas" con el PP-A, que lo que "está haciendo es vender nuestros derechos y nuestra vida al mejor postor", algo que se podrá evitar a partir del 17M con Por Andalucía en el Gobierno andaluz, según ha concluido.