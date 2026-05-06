Férriz pide el voto el 17M y afirma que "la única forma de defender los servicios públicos es votar al PSOE"

La portavoz de campaña del PSOE-A para las elecciones del 17 de mayo y candidata por Jaén, Ángeles Férriz, durante el reparto electoral. - PSOE JAÉN

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE-A para las elecciones del 17 de mayo y candidata por Jaén, Ángeles Férriz, ha hecho un llamamiento a votar el 17 de mayo, porque "la única manera de defender los servicios públicos es votando" al PSOE y a la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

En un reparto electoral en la capital, junto al secretario general del PSOE de Jaén capital, Julio Millán, y a la candidata al Parlamento andaluz Nines Díaz, Férriz ha advertido que "algunos quieren hacernos creer que el 17 de mayo todo está ya decidido y que prácticamente no hay que votar porque algunos ya han ganado". "Pero ni muchísimo menos. Las urnas están vacías y el poder de la gente está en las papeletas de voto", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que "en la papeleta del PSOE está la sanidad pública, la educación pública, la Universidad, la Dependencia y la vivienda, todo aquello que nos hace iguales". Y en otras papeletas "es justo lo contrario", ha advertido.

Así las cosas, Férriz se ha dirigido "a quienes están pensando en no votar, porque la política no va con ellos o porque tienen hartazgo del ruido y del jaleo": "Les pido por favor que vayan a votar, porque si no votan, habrá otros que sí lo hagan y probablemente lo hagan en contra de sus intereses. Y la única manera de defender los servicios públicos es votar al PSOE y a Montero", ha concluido.

