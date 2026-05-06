Abascal dice que Juanma Moreno ha decidido "aplicar el método Rajoy, no cambiar la herencia del PSOE"

Santiago Abascal y Manuel Gavira en el acto celebrado en Jerez. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que el próximo 17M los andaluces "se juegan un cambio real que proteja al campo, bajo los impuestos o dé seguridad en las calles o el continuismo e inmovilismo de Juanma Moreno, que lleva ocho años y ha decidido aplicar el método Rajoy, no hacer nada, no cambiar la herencia del PSOE".

"A veces tenemos la memoria frágil y se nos olvida porque lo de Pedro Sánchez está siendo muy duro, pero Rajoy pidió la confianza a los españoles en una mayoría absoluta acompañada del poder territorial en toda España y no cambió ninguna de las leyes de los socialistas, no derribó ninguna de las fechorías de Zapatero y Juanma Moreno está haciendo lo mismo", ha manifestado el líder de Vox en un acto de campaña celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En este sentido, tras acusar a Moreno de convertirse en "una especie de cómplice simpático de Sánchez", ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía "tiene el deber de oponerse a la regularización masiva de Pedro Sánchez, de proteger al campo andaluz oponiéndose al Pacto Verde y al acuerdo de Mercosur y de bajar los impuestos para poner a Andalucía a la cabeza de las regiones que menos impuestos pagan, como hemos logrado en Aragón y en Extremadura con el pacto con el PP en esas regiones".

Abascal ha reprochado al presidente de la Junta que afirme que "no quiere líos y Juanma Moreno tiene que meterse en muchos líos para que los andaluces tenga menos problemas". "No queremos saber nada de su lista de la música o de su sonrisa, queremos saber cómo va a resolver los problemas reales que nos contáis en la calle", ha enfatizado.

Así, ha asegurado que han logrado que en Extremadura y en Aragón los gobiernos se opongan a Mercosur institucionalmente y "si no cortamos el bacalao en Andalucía, no lograremos que la Junta de Andalucía defienda de verdad a los agricultores y a los ganaderos porque Juanma Moreno no está dispuesto a eso, como no está dispuesto a oponerse a la regularización masiva de Pedro Sánchez".

Por ello, ha señalado que "son muchas las cosas que tenemos que hacer" y se ha mostrado "convencido de que tenemos un futuro prometedor si somos capaces de luchar por lo que nos pertenece". "Contamos con vosotros para ello", ha dicho Abascal que ha invitado a la gente a hablar y llevarles el mensaje a "familias, amigos, compañeros de trabajo y la gente que no va a votar los que nos gustaría, que probablemente se van a abstener porque han perdido la esperanza".

GAVIRA: "ANDALUCÍA NECESITA UN GOBIERNO VALIENTE"

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que "Andalucía necesita un gobierno valiente y que dé la cara por los andaluces", reiterando así su mensaje de "prioridad nacional".

El dirigente de Vox en Andalucía ha afeado a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, "que es un insulto para todos los andaluces" y que el hecho de que ella sea la candidata es "un desprecio que tiene Sánchez con todos los andaluces porque esta señora es la que le paga los chantajes a los separatistas".

Además, ha reprochado a la diputada del PSOE, Montse Mínguez, que pida a los andaluces que "se levanten del sofá" afirmando que en Andalucía el socialismo "no tiene nada que hacer".

Del mismo modo, Gavira también ha criticado al presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, que "no es de recibo que no tenga el valor de arreglar el servicio andaluz de salud", añadiendo que "lo que está pasando en Andalucía, lo que está pasando en Cádiz concretamente, son las consecuencias de las políticas del PSOE y ahora las del partido de Moreno".

En referencia a la "inmigración masiva" el representante de Vox en Andalucía ha afirmado que "ni toda África, ni toda Europa, ni toda, por supuesto, América, cabe aquí, y a todos los que vienen a vivir de las ayudas y a nuestra costa les vamos a decir que reemigren a su casa, que este no es su sitio, que los españoles son los primeros".

Además, Gavira ha apuntado que desde Vox lo que proponen es "un gobierno que diga sí al campo porque en otras partes de Andalucía se arrancan olivos para poner placas, pero es que aquí se arranca viñedos para poner placas".

"DECIDIR SI ANDALUCÍA EMPIEZA A MANDAR SU PROPIO DESTINO"

En referencia a los comicios del próximo 17 de mayo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha explicado que los andaluces tienen "una oportunidad, y lo que hay que hacer es aprovecharla e ir con el convencimiento de que ese día no van a elegir entre estar mal o regular, sino a decidir si esta tierra sigue esperando su turno o si empieza por fin a mandar sobre su propio destino".

"Seguimos hoy bajo la alargada sombra de 37 años de socialismo y bajo la resignación de un PP que llegó prometiendo cambio y se ha limitado a gestionar la herencia socialista. Los andaluces esperábamos un cambio que no hemos tenido", ha manifestado Millán, que ha advertido al PP que "el tiempo se ha acabado y que Andalucía no necesita gestores de la decadencia, necesita un cambio de rumbo real, sentido común y orden".

