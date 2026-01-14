Adelante un rechaza modelo de financiación "hecho contra Andalucía" que "abre la puerta y alimenta a la extrema derecha"

Archivo - El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García (Fotografía de archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado que el modelo de financiación autonómica que ha presentado el Ministerio de Hacienda y que este miércoles se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) está "hecho contra Andalucía", de manera que "abre las puertas y alimenta a la extrema derecha" en esta comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, García a manifestado que su partido tiene dos preguntas "clave" ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica: Si Andalucía va a "dejar de estar la tercera por la cola en financiación por habitante" y si va a dejar de "estar por debajo de la media estatal en financiación por habitante".

"¿Sí o no?, todo apunta que no", ha añadido García, acto seguido, convencido de que el modelo de financiación autonómica que el Ministerio de Hacienda ha presentado "está hecho contra Andalucía".

"Pueden contarnos todas las historias que quieran, meterle todos los perejiles que quieran, hacer las cuentas por el derecho o por el revés", ha agregado García, porque la clave está en saber si Andalucía va a dejar de estar "a la cola" en financiación por habitante.

"¿Vamos a dejar de estar infrafinanciados, sí o no?, pues parece que no", ha agregado García, apuntando que Andalucía estará "al final de esa ordinalidad".

"Lo siento mucho y me da mucha pena porque creo que maltratar a Andalucía es abrirle la puerta a la extrema derecha en Andalucía", ha añadido José Ignacio García, quien ha insistido en que un "maltrato" del Gobierno central a esta comunidad alimenta "las peores pasiones y los peores odios que aprovecha la extrema derecha contra otros pueblos".

Ha añadido que también se "abre una autopista" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "lo único que quiere es coger ese dinero para dárselo a la sanidad privada".

Para García, el problema es que "estamos huérfanos de alguien que defienda a Andalucía desde el Gobierno central", que está "pensando y haciendo política para madriluña, esa unión entre Madrid y Cataluña, para las élites", mientras que el Ejecutivo andaluz lo único que quiere es "dinero para la sanidad privada".