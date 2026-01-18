Adif y Renfe habilitan espacios en estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para familiares de víctimas

Decenas de personas en la zona de 'Llegadas' de la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de la estación madrileña de Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas por el descarrilamiento a la altura de Adamuz (Córdoba) de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha que causó que invadiera la vía contigua y que se ha saldado con al menos diez fallecidos y varios heridos.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que de forma conjunta con Renfe "habilitan espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar".

Además, en otro mensaje, Adif ha comunicado que ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes, 19 de enero.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Al hilo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

En consecuencia, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.