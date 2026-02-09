Adif restablece parcialmente la circulación ferroviaria en Andalucía tras el temporal

Operarios de Adif trabajan en las labores de limpieza y reparación sobre los daños ocasionados en la infraestructura ferroviaria entre Montoro y Villa del Río, por las intensas lluvias de los últimos días. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adif ha restablecido parcialmente la circulación ferroviaria en distintos puntos de Andalucía tras las graves afecciones provocadas por el temporal de lluvias de los últimos días, si bien varios tramos continúan interrumpidos por desprendimientos, inundaciones y daños en la infraestructura, según la última actualización facilitada por el administrador ferroviario.

Así, se ha puesto en servicio la línea Jaén-Linares Baeza, recuperándose todo el trayecto entre Jaén y Madrid. Además, también se puede circular por todo el núcleo de Cercanías de Cádiz entre la capital gaditana y el Aeropuerto de Jerez, así como por parte de la línea C1 de Cercanías de Sevilla entre Los Rosales y Utrera, y por las líneas C2 Santa Justa a Cartuja, C5 Benacazón-Dos Hermanas y C4 Circular.

También se ha restablecido el servicio en todo el núcleo de Cercanías de Málaga en las líneas C1 Málaga-Fuengirola y C2 Málaga-Álora, además de entre Sevilla y Málaga por la red convencional a través de la línea Málaga-Bobadilla y Bobadilla-Sevilla, a través de la línea Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra.

Por su parte, están abiertas las líneas entre Sevilla y Huelva, Granada y Almería y Almería con Linares Baeza.

Sin embargo, la línea de alta velocidad Antequera-Santa Ana - Málaga-María Zambrano permanece interrumpida desde las 05,50 horas del 4 de febrero por un desprendimiento de tierras en Álora (Málaga) que afecta a la plataforma ferroviaria.

Pese a ello, sí se puede circular con normalidad entre Sevilla-Córdoba-Antequera Santa Ana y Granada.

En cuanto a la red convencional, Adif mantiene interrumpida la circulación en la línea C1 --Lora del Río-Lebrija-- de Cercanías de Sevilla, entre Lora del Río-Los Rosales debido a acumulación de agua, y entre Las Cabezas de San Juan y Lebrija por la caída de un poste eléctrico sobre la infraestructura, así como la línea C3 --Sevilla-Cazalla-Constantina-- en todo su recorrido.

Del mismo modo se encuentra interrumpida la circulación entre Los Rosales y Villaneva del Río-Minas en la línea Sevilla-Zafra por acumulación de agua en un puente metálico.

Además, en la línea Córdoba-Bobadilla-Algeciras se encuentra interrumpida la circulación por los daños provocados y el mal estado de la vía entre Valchillón y Torres Cabrera, además de por daños en la infraestructura por el temporal en varios puntos entre Algeciras y Bobadilla.

Por su parte, en la línea Huelva-Zafra se encuentra interrumpido el tráfico ferroviario por el mal estado de la vía entre Jabugo-Galaroza y Valdelamusa por daños provocados en la infraestructura.