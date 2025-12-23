Adjudican el mantenimiento de sistemas del tranvía de Jaén con la explotación pendiente tras quedar fuera la UTE de Alsa

Una unidad del tranvía de Jaén en cocheras. - JUNTA

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha adjudicado por 3.705.610 el servicio de mantenimiento de sistemas del tranvía de Jaén, mientras sigue pendiente el contrato de operaciones una vez que la propuesta de adjudicación ha sido revocada al no presentar documentación en tiempo la UTE elegida, de la que formaba parte Alsa, concesionaria del autobús urbano en la capital.

Ambos contratos se encuentran entre los últimos que son necesarios para la puesta en servicio del tranvía, que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011.

En el caso del mantenimiento de sistemas, la UTE formada por las empresas Kontron Public Transport Arce y Electronic Trafic ha sido la adjudicatarias en un concurso público al que se habían presentado cuatro empresas, según ha informado este martes en una nota la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Su titular, Rocío Díaz, ha afirmado que supone "un paso más en los contratos de mantenimiento para que el tranvía se ponga definitivamente y con plena garantía de seguridad y operatividad". Al respecto, ha señalado la importancia de esta fase final del proceso, donde se están adjudicando "todos los servicios indispensables en los primeros años en funcionamiento".

El mantenimiento de sistemas se engloba dentro de un contrato dividido en dos lotes y tiene un periodo de vigencia de 48 meses más una posible prórroga de un año. El lote que se ha adjudicado corresponde al cuidado integral de los sistemas de seguridad, ayuda a la explotación, comunicaciones y semaforización del sistema tranviario de Jaén.

En concreto, se trata de un conjunto de sistemas como el sistema de radio, ayuda a la explotación (SAE), información al viajero (SIV), transmisión de datos, transmisión de audio/video, red de área local, telefonía, circuito cerrado de televisión (CCTV), videovigilancia, detección de incendios, interfonía, control de accesos, cronometría, Scada, gestión técnica centralizada, puesto de control central, billetaje y canceladoras, semaforización de cruces y pasos de peatones, megafonía o control de accesos.

SORPRESA EN EL CONTRATO DE OPERACIONES

Este contrato forma parte de los destinados a servicios de mantenimiento y operación licitados con un presupuesto total de 37 millones de euros. Entre ellos, también figura el de operaciones, con la mayor cuantía de salida (17,8 millones). Todo parecía indicar que Alsa, concesionaria del autobús urbano en Jaén, gestionaría también el tranvía, ya que la UTE de la que forma parte había sido propuesta como adjudicataria.

Sin embargo, finalmente no será así, puesto que esa propuesta de adjudicación definitiva a favor de la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh ha sido revocada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

En concreto, "por un error material de la mesa de contratación no se advirtió la ausencia de una parte de la documentación requerida y, por tanto, ésta no era completa ni cumplía todos los requisitos exigidos", según recoge el acta publicada este lunes, consultada por Europa Press.

Además, se considera que la documentación presentada por la UTE "se ha efectuado fuera del plazo concedido para la subsanación", de manera que se determina "excluir a UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh del presente expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto en el art.150.2 LCSP".

Finalmente, la mesa de contratación acuerda "recabar la documentación previa a la adjudicación a la licitadora clasificada como siguiente mejor oferta para la administración, según el orden reflejado en el anexo al acta número tres". Se trata de la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA, según este citado documento.

Este contrato se divide en tres bloques. El primero está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

CASI CINCO KILÓMETROS

El tranvía de Jaén, con 4,7 kilómetros de longitud y diez paradas, conecta zonas clave de la ciudad, incluyendo hospital, zonas industriales y áreas residenciales, y cuenta con cinco unidades móviles.

En los últimos meses han circulado los trenes en pruebas en su recorrido completo, algo que no ocurría desde hace 14 años, y se ha puesto en marcha el contrato de preexplotación. Además, en este mes se han intensificado esas pruebas en las calles, que se suman a los test y trabajos que se hacen a diario en el recinto de talleres y cocheras.