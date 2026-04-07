Afectado por inhalación de humo tras un incendio en la cocina de una vivienda en Salobreña (Granada)

Archivo - Dispositivo de bomberos de Motril (Granada), en imagen de archivo - EUROPA PRESS/BOMBEROSMOTRIL/ARCHIVO

GRANADA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años de edad ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio registrado a última hora de este lunes 6 de abril en la cocina de su vivienda de la localidad granadina de Salobreña, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una llamada recibida sobre las 21.25 horas alertaba de un incendio en un piso situado en una segunda planta en la calle Doctor Fleming en el que indicaban que había en su interior un hombre mayor. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Motril, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local.

Según los operativos desplazados al lugar, el incendio se originó en una sartén y ha causado daños en la cocina y ha afectado por humo una habitación. Los bomberos procedieron a ventilar y refrescar la vivienda.

El propietario del inmueble fue evacuado por los servicios sanitarios al Centro de Atención Primaria de Salobreña, donde fue asistido por inhalación de humo. No fue necesario el desalojo del edificio de tres plantas.