La Agencia Tributaria devuelve en Granada más de 219 millones a cierre de año a casi 309.000 contribuyentes

Imagen de archivo de una oficina de la Agencia Tributaria . - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto en Granada más de 219 millones de euros a 308.933 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2024 (IRPF 2024), de tal forma que, a 30 de diciembre, se han efectuado el 98,37% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 96,2% de los importes solicitados.

Durante la campaña se han presentado en la provincia un total de 497.016 declaraciones, un 3,26% más que en la anterior. En el marco nacional, la cifra devuelta asciende a 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes, lo que representa el 97,5% de las solicitadas y el 95,5% del importe, según ha afirmado la subdelegació del Gobierno en una nota de prensa.

A cierre de año se han presentado 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior en las mismas fechas, de las cuales un 65%, 16 millones, con resultado a devolver.

Del total de declaraciones, más de 2.920.000 se han presentado por los cauces más agiles sin desplazamiento --la nueva modalidad 'Renta Directa' para la presentación instantánea de declaraciones sencillas, la aplicación móvil y el plan telefónico 'Le Llamamos'--.

En conjunto, por estas tres vías se han presentado 1.140.000 declaraciones más que en la campaña anterior. Se han presentado casi 1.028.000 declaraciones con la opción de 'Renta Directa', que permite la misma agilidad de presentación que la 'app', pero adaptada a una visualización más clara para pantallas grandes, con una experiencia de usuario cómoda, información sintética y una gestión dinámica y muy breve del proceso de presentación.

Pero, a su vez, se ha producido un nuevo crecimiento en las presentaciones con la 'app', demostrando ser 'Renta Directa' un servicio complementario, no sustitutivo, para muchos contribuyentes. A través de la aplicación móvil se han presentado casi 704.000 declaraciones, 52.000 más que el año pasado.

De ese total, más de 523.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

También el plan 'Le Llamamos' ha mantenido un fuerte impulso, con más de 1.188.000 declaraciones presentadas, 60.000 más que el año anterior, y vuelve a ser el principal sistema de presentación con asistencia personalizada.

Y ello, pese al crecimiento de la asistencia en oficinas, donde se han presentado 874.000 declaraciones, casi 43.000 más que el año pasado, en un contexto de ampliación del perfil de asistencia presencial y telefónica, con un sistema de solicitud de cita más visual y cómodo para el usuario de estos servicios.

Conjuntamente, la asistencia telefónica y la presencial suman, por tanto, 2.062.000 declaraciones, 103.000 más que en la campaña anterior, consolidando un sistema dual para las personas que requieran ayuda personalizada en la confección de su declaración, con y sin desplazamiento a una oficina física.