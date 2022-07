Las agencias de viajes andaluzas valoran "muy positivamente" las ayudas de la Junta, aunque lleguen "un poco tarde"

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV), Luis Arroyo, ha valorado "muy positivamente" la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por la que las agencias de viaje andaluzas recibirán 4,5 millones de euros en ayudas directas, una iniciativa muy "necesaria" aunque lleguen "un poco tarde", dadas las dificultades que han afrontado por el impacto de la pandemia de covid en el turismo.

Así lo ha explicado la FAAV en declaraciones a Europa Press, en las que ha detallado que esta medida "viene negociada con la consejería de Turismo desde antes de la pandemia". Una cuantía que llega ahora y que valoran "muy positivamente" aunque no dejen de apuntar que "llega tarde". "Podía haber salido antes, cuando era mucho más necesario para las agencias de viajes", ha apuntado, a tenor del impacto en este sector que supuso la limitación de viajes con la aparición del virus.

Algo más de dos años de pandemia de la que todavía no se han recuperado completamente, por lo que ha señalado que "aún así, (la ayuda) no deja de ser necesaria a día de hoy, puesto que, aunque este año sea positivo, se siguen arrastrando pérdidas de otros años en los que no se ha tenido ningún tipo de ventas".

Por último, ha subrayado que la ayuda es resultado de un "trabajo continuo y constante de la FAAV, así como un compromiso cumplido por parte de la administración andaluza", algo que, asegura, "hay que valorar".

4,5 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS DIRECTAS

Las agencias de viaje andaluzas recibirán 4,5 millones de euros en ayudas directas para compensar la caída de ventas e ingresos derivada de la crisis por el Covid-19, según contempla una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por la que se aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia no competitiva.

Estas partidas complementan las recogidas en el mes de marzo del pasado año en el Decreto Ley 5/2021 por el que se adoptaban medidas con carácter urgente en el ámbito económico destinadas a varios sectores, entre ellos las empresas de intermediación, que recibieron ayudas directas por un importe fijo de 3.000 euros, ha explicado la Consejería de Turismo.