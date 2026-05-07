El alcalde de Almuñécar (Granada) tilda de "auténtico atropello" la nueva Ley de Costas y anuncia una moción del PP

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la localidad granadina de Almuñécar y alcalde del municipio, Juan José Ruiz Joya, ha anunciado que el grupo 'popular' el Ayuntamiento llevará a pleno una moción para pedir al Gobierno de España que retire la modificación del reglamento de Costas impulsada al considerar que supone "un auténtico atropello" para el litoral andaluz y, especialmente, para municipios turísticos como Almuñécar y La Herradura.

Ruiz Joya considera que la nueva Ley de Costas que proyecta el Ejecutivo central "va contra la generación de empleo, contra la riqueza y contra una cosa fundamental como son los establecimientos tradicionales que existen en municipios turísticos, como los chiringuitos".

"No entendemos cómo el Gobierno de España se mete con un sector productivo tan importante de Andalucía, que mantiene a miles y miles de familias y da empleo a miles de trabajadores", ha remarcado.

Además, ha avanzado que el PP de Almuñécar va a respaldar las iniciativas que impulse la Junta de Andalucía para intentar frenar esta modificación normativa. Ruiz Joya también señala que el Ayuntamiento informará a la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical y a los concesionarios de playas sobre el alcance de esta medida.

"Vamos a hacer toda la presión que sea necesaria" ha dicho, a la vez que ha sostenido que la reacción del PP de Almuñécar viene después de que la Junta haya reclamado al Gobierno central la retirada inmediata del borrador del nuevo reglamento de Costas, al entender que invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica para actividades económicas ligadas al litoral.

La reacción del regidor sexitano y del PP de Almuñécar se produce después de que la Junta de Andalucía haya reclamado al Gobierno central la retirada inmediata del borrador del nuevo reglamento de Costas, al entender que invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica para actividades económicas ligadas al litoral.

Desde el Ejecutivo andaluz se ha advertido, además, de que la propuesta afecta especialmente a otros sectores tradicionales como las actividades náuticas o los establecimientos vinculados al turismo costero, poniendo en riesgo inversiones, empleo y la estabilidad de numerosas concesiones en el litoral andaluz.

El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' han defendido desde el Senado una iniciativa que, entre otras cosas, plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

Así consta en uno de los puntos de la iniciativa que ha presentado el PP este pasado miércoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con la que buscan elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas.