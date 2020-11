El alcalde de Cazorla (Jaén), "perplejo" porque la Junta pretenda medicalizar hoteles antes poner en marcha el hospital

CAZORLA (JAÉN), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cazorla (Jaén), Antonio José Rodríguez (PSOE), se ha mostrado "perplejo" al conocer las intenciones de la Junta de Andalucía de medicalizar hoteles cuando "tiene hospitales construidos que aún no tienen personal sanitario para atenderlos".

Así, ha manifestado que "este es el caso del Hospital de Cazorla que lleva dos años desde que finalizó su construcción y apenas está funcionando al veinte por ciento de su capacidad, solo se imparten consultas y no se están practicando otras atenciones sanitarias".

Rodríguez ha dicho en un comunicado no entender "cómo el consejo de expertos de la Junta de Andalucía, aconseja al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que gaste el dinero en dotar de equipos un hotel y no le propone que invierta el dinero en llenar de sanitarios este centro hospitalario, que ya está completamente preparado de equipamiento y material".

"Estamos viendo como los picos de COVID-19 se siguen incrementando y además se autoriza por parte de la Junta de Andalucía a que se pospongan las operaciones a personas que llevan esperándolas muchos meses y esto esté provocando la migración de estas operaciones a hospitales privados, eso sí solamente de aquellas personas que se lo puedan pagar, porque no todo el mundo tiene acceso a un seguro privado y no todo el mundo puede acceder a una operación", ha dicho el alcalde.

El edil, ha exigido a la Junta de Andalucía que "invierta el dinero que ha venido transferido por parte del Gobierno del Estado, y si fuera necesario más que así lo exija, para dotar de personal suficiente el Hospital de Cazorla y así esto sirva de descongestión al sistema sanitario en la provincia de Jaén, fundamentalmente en la zona de Úbeda hacia nuestras sierras".

En este sentido, ha destacado que no se puede "estar provocando con la excusa de la pandemia una migración de la sanidad pública a la privada y hacerla ya no universal, sino ya no gratuita, es una auténtica barbaridad y una aberración bajo nuestro punto de vista".