El alcalde de Cazorla pide a la Junta proyecto de reforma del centro de salud y su regreso provisional al casco urbano

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cazorla (Jaén), José Luis Olivares, ha solicitado a la Junta de Andalucía un proyecto de reforma del centro de salud y su regreso provisional al casco urbano ante la dificultad de acceso del hospital de alta resolución. En esta dependencias se presta la Atención Primaria desde el 11 de abril tras el cierre del edificio del centro de salud debido a su deficiente estado.

Así lo ha indicado este martes ante la Delegación del Gobierno andaluz, donde ha registrado una petición urgente para que "cumpla con el compromiso que adquirió en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 para que la reforma y puesta en funcionamiento del centro de salud de Cazorla tenga fecha y plazo.

También ha exigido que "de forma provisional se instale un consultorio médico en el casco urbano", especialmente, para las personas "mayores y colectivos más vulnerables y de especial dificultad a la movilidad", según ha informado el Consistorio.

Además, ha demandado la puesta en funcionamiento "al cien por cien" del Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla, "tal y como se comprometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 4 febrero de 2020 en el acto de inauguración".

En esta línea, ha señalado que, al escrito dirigido al delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, se ha aportado "carta remitida a la delegada de Salud, Elena González, sobre el traslado de la Atención Primaria fuera del casco urbano y de la que "no hubo respuesta en tiempo y plazo".

A ello ha sumado manifiestos de entidades y asociaciones locales que detallan las razones por las que exigen un centro de salud en el casco urbano y un hospital al cien por cien de actividad; firmas físicas, recogidas por los ciudadanos cazorleños y en vía telemática, fotografías de "las movilizaciones pacíficas reivindicativas que evidencian la repulsa" por esta situación y diligencia de Jefatura de Policía Local sobre aviso de 112 en relación a "personas andando por la A-319".

TRANSPORTE

Por otra parte, el alcalde ha puesto en conocimiento del delegado la normativa jurídica que regula el decreto 293/2009, de 7 de julio, aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad universal en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

"Establece que los espacios de uso público deben ser accesibles para todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida. nLa falta de transporte público y de itinerarios peatonales seguros hacia el nuevo centro de salud contraviene estas disposiciones", ha afirmado.

En esta materia, además, ha considerado que desde la Junta "se está intentando desviar la atención" cuando "ha alejado la Atención Primaria" y alude a la "excusa" del autobús urbano. Al respecto, ha explicado que el Ayuntamiento dispone de uno por la "especial dificultad de movilidad" que plantea la orografía de Cazorla y que "estará en disposición de los vecinos para poder ir al centro de salud".

"Pero estamos hablando de salir a una carretera, la A-319, y estamos trabajando con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Diputación ver la posibilidad de prestar ese servicio porque puede haber un accidente y no sabemos si somos competentes o no", ha dicho, no sin recalcar que, en todo caso, la responsabilidad sanitaria es autonómica.

Al hilo, ha recordado al delegado que "otras disposiciones jurídicas que regulan el Derecho de Protección de la Salud, como es la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su artículo 3, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud y a una atención sanitaria accesible".

FALTA DE COORDINACIÓN

Asimismo, ha hablado de las competencias municipales en materia de salud pública, ya que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9.13, atribuye a los municipios competencias en la promoción, defensa y protección de la salud pública. "Por lo que el traslado del centro de salud sin la adecuada coordinación con el Ayuntamiento podría estar infringiendo estas competencias", ha comentado.

Finalmente, el alcalde ha informado de que ha registrado una petición al Defensor del Pueblo Andaluz para que actúe en consecuencia a esta problemática que ocurre en el Cazorla. El escrito se ha acompañado de una decena de solicitudes de colectivos y asociaciones locales y más de 3.000 firmas recogidas por los vecinos.