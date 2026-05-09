El alcalde de Córdoba homenajea a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz tras 111 días del suceso

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en un acto de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en los jardines de Orive. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha participado este viernes en un nuevo acto de homenaje a las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz tras 111 del suceso. En dicho evento, el primer edil ha asegurado a los familiares y amigos de las víctimas que "siempre van a contar con nosotros".

En un audio remitido a los medios, Bellido ha apuntado que "es imposible" tener palabras e consuelo "ni ponerse en vuestra piel" tras un día que quedará "en la triste memoria de la ciudad de Córdoba".

"Si para vosotros fueron terribles, también para el sentir colectivo de la ciudad son unos días que van a quedar marcados para siempre y para el grupo de personas que espero que estuviéramos a la altura de lo que merecían todas las personas que iban en esos trenes", ha apostillado el regidor en los jardines de Orive.

En esta línea, ha proseguido su discurso afirmando que "de aquellos días terribles hay belleza", mientras que ha destacado "la solidaridad que demostró el pueblo de Córdoba, también cómo lo hicieron todos los profesionales, todos los responsables públicos que en las distintas facetas los que tuvieron que estar en la zona cero de la tragedia".

En suma, Bellido se ha mostrado "seguro" de que no será la última iniciativa "privada o pública" en forma de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario, "si bien es verdad que hemos querido o hemos preferido que el tiempo corriera y discurriera un poco para alejar pues el sentimiento que muchas veces en caliente puede llevar a decisiones que no son las más acertadas por nuestra parte".