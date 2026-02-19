El alcalde de Córdoba remodela su gobierno para "mayor eficiencia" ante próximas emergencias y "afrontar recuperación"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves una remodelación de su equipo de gobierno en las competencias entre concejales ante "las emergencias y situaciones que se repiten" debido a los fenómenos meteorológicos de los últimos años, de modo que "lo que viene por delante requiere la mayor eficiencia organizativa para afrontar con las máximas garantías los retos de recuperación y estar preparados, también con las máximas garantías, por si las situaciones se repiten".

En una rueda de prensa, tras una reunión con su equipo de gobierno y el personal directivo, el regidor ha asegurado que dicha reordenación "responde a la etapa de gestión que toca en este cierre de mandato, que está marcada por retos todavía más exigentes de los afrontados hasta ahora, porque las pruebas siempre son crecientes, y por la necesidad de reforzar al máximo la capacidad de respuesta desde el gobierno local, manteniendo la estabilidad".

En este sentido, ha detallado que "cada concejal mantiene la concejalía principal que estaba gestionando hasta ahora, pero sí mejorando la coordinación interna y las áreas, de forma que estén más cohesionadas entre sí, que haya equipos que estén también más centrados en los retos por delante y garanticemos que vamos a dar la respuesta adecuada al reto, que no sólo tiene que ver con la emergencia".

En palabras de Bellido, se trata de "una reordenación organizativa para adaptar la estructura municipal a las prioridades reales en la ciudad y en el gobierno local en este momento concreto del mandato, que era inesperado, pero que hay que responder a él", después de que "en los últimos años hemos visto cómo aumentan cada vez con más frecuencia las emergencias, cómo es necesario acelerar la recuperación de infraestructuras y el apoyo a sectores afectados".

Igualmente, ha apuntado al reto de "la gestión de los fondos europeos, los fondos EDIL, con casi 13 millones de euros a gestionar con máxima celeridad", a los que "se van a sumar los fondos extraordinarios para la gestión de la recuperación y de las emergencias, que exigirán también una gestión especializada en el final del mandato, compatibilizándolo con el resto de la gestión que hay que seguir haciendo, que implica también grandes eventos y citas culturales que están por venir, grandes citas deportivas y otras", ha explicado.

EMERGENCIAS E INFRAESTRUCTURAS

Por tanto, el alcalde ha aseverado que "todo ello exige como gobierno local todavía más responsabilidad de la que llevábamos hasta ahora, también más coordinación, más agilidad y más eficiencia para atender a esas prioridades". Así, ha defendido que "la primera prioridad son las emergencias y la seguridad", que "se encadenan una detrás de otra en los últimos tiempos", de forma que quieren "reforzar la prevención, la respuesta ante las emergencias y la seguridad".

Ante ello, el delegado de Seguridad y Emergencias, Jesús Coca, sigue al frente de su Delegación, pero deja la Delegación de Contratación "para que se pueda centrar en gestionar todo lo que tiene que ver con la seguridad de emergencias", a la vez que se creará una Subdirección General de Emergencias y Seguridad, con personal funcionario, a través de concurso, "para que lo gane una persona especializada en este tipo de situaciones", ha indicado.

La segunda prioridad es "la recuperación de las infraestructuras, los equipamientos, los espacios públicos y los sectores dañados", de manera que quieren "acelerar la recuperación y el apoyo a los sectores afectados, garantizando que sigamos creciendo como hasta ahora, con estabilidad económica, con equilibrio social y desarrollo urbano". Por eso, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, sigue como delegado, "pero para tener una mayor sinergia, cooperación y eficacia en la gestión asume también la Presidencia de Sadeco, que son las dos que están actuando como músculo del Ayuntamiento en todas las situaciones más allá de Policía y Bomberos".

En cuanto a los sectores afectados, que "estábamos en un momento turístico excepcional, que se va a resentir en las cifras de enero y febrero, que van a suponer un retroceso", ha apuntado Bellido, se van a tener que gestionar las ayudas y "hacer campaña de relanzamiento de destino". "Aunque se ha recuperado la conexión ferroviaria, los trenes no van llenos como venían antes, porque ha quedado una sensación en la ciudadanía de inseguridad que todavía no está recuperada", ha apostillado, para informar de que la delegada de Turismo, Marián Aguilar, sigue, pero deja la Delegación de Deportes "para centrarse de lleno en la gestión turística".

GESTIÓN DE FONDOS

La tercera prioridad es "la gestión de fondos, tanto europeos como de emergencia", con "el reto de organizar bien las peticiones", para lo cual se realizan dos reordenaciones, de modo que Jesús Coca asume también la gestión de fondos europeos, "para centralizar la gestión de fondos extraordinarios en la misma persona", que "es un experto en materia contractual" y "además tiene la gestión de la emergencia para concentrarlo".

Mientras, Cintia Bustos, que hasta ahora llevaba Gestión, Recursos Humanos y Juventud, asume también Contratación, para "tener concentrada toda la gestión interna, tanto de personal como de contratos y con los equipos directivos, que se van a unificar también, bajo su mando, de forma que intentemos ser lo más eficaces y rápidos posible, porque lo vamos a necesitar", ha subrayado.

La cuarta prioridad son "las grandes citas culturales, deportivas y eventos de final de mandato", con la celebración del Año Góngora, la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo y citas deportivas de primer nivel que "requieren una planificación transversal, coordinación, máxima eficiencia y unificar equipos". Por tanto, la teniente de alcalde de Cultura, Isabel Albás, asume también la Presidencia del Imdeco y la Delegación de Deportes, "de manera que además también nos asimilamos al organigrama de la Junta de Andalucía", ha remarcado Bellido.

ATENCIÓN CIUDADANA

Y la quinta prioridad es "seguir mejorando en la organización municipal en la respuesta ahora más exigente", de forma que Eva Contador, además de Servicios Sociales y Mayores, asume también Participación Ciudadana, para "tener unificada toda la gestión hacia el ciudadano y liberar el trabajo que tiene que asumir Miguel Ruiz Madruga en Infraestructuras y en Sadeco".

Igualmente, hay una reordenación en el nivel de coordinadores y directores generales "en torno a este nuevo organigrama", para "concentrar equipos y las tareas mejor asignadas de lo que estaban", al tiempo que ha enfatizado que "la reordenación mantiene la estabilidad en las áreas principales de gobierno".

A ello se añaden cambios de personal, como el regreso a la actividad privada del coordinador general, Ramón Díaz-Castellanos, "después de once años colaborando" con Bellido en dos etapas distintas, por lo que asume la coordinación general del Ayuntamiento Antonio López Serrano, que es el actual director general de Recursos Humanos, fue secretario general del PP de Córdoba, ha sido delegado territorial de la Junta de Andalucía y es funcionario de carrera. Y la jefatura de gabinete la asume Carlos Urbano en sustitución de Manolo García.

Entretanto, el primer edil ha comentado que va a haber un período transitorio, de manera que los cambios entran en vigor el 5 de marzo, mientras que en los cambios del organigrama directivo que requieren de "un proceso administrativo más complejo" serán el 15 de marzo.

En definitiva, Bellido ha manifestado que "lo importante es que sigamos respondiendo a la sociedad como merece", que "ahora toca la recuperación, que se tiene que centrar en la ciudad en su conjunto, en las infraestructuras y en apoyar a las familias y a las empresas que están sufriendo las consecuencias de esta situación".