El alcalde de Córdoba valora el "éxito económico" y de "convivencia ciudadana" en la Batalla de las Flores

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una rueda de prensa. - FAMP

CÓRDOBA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha estado presente en el "primer evento masivo" en la calle, tras la Cata del Vino, en lo referente a la Batalla de las Flores, donde se ha podido ver "el mayo festivo en todo su esplendor".

En un audio remitido a los medios por parte del Consistorio cordobés, el primer edil se ha mostrado alegre por el desarrollo de la Cata del Vino, que en su segunda edición ha tenido lugar en la Avenida Alcázar, y que "consolida el éxito económico y de promoción de los vinos de Córdoba y de la convivencia ciudadana y la calidad de vida".

Asimismo, el regidor ha destacado que el evento se ha desarrollado sin incidentes y con "absoluta normalidad", al tiempo que ha concretado que el cambio de ubicación responde a quejas vecinales en la anterior edición.

"Todo eso se ha corregido con la ubicación, con la nueva forma de organizarla y además con éxito de público, con éxito de promoción, porque está en una zona que es de paso de miles y miles de turistas que pasan por allí diariamente", ha apostillado.

BATALLA DE LAS FLORES

El alcalde de Córdoba ha detallado que este "primer evento masivo" ha tenido como respuesta el lleno en las avenidas, en un evento de la Federación de Peñas que "ya tiene décadas de tradición" y que cuidan "enormemente".

"Quiero agradecer, como hice el día del Pregón a las Peñas, que nos regalen esto a la ciudad y que nos regalen tantas cosas más, porque nos regalan también Cruces, nos regalan casetas de Feria, nos regalan participación a lo largo de todo el año, especialmente en el calendario efectivo, y hoy tenemos que disfrutarlo", ha valorado.

Por otra parte, ha querido lanzar un mensaje de paz ante los conflictos bélicos internacionales. "Estamos en una batalla, pero que es de flores", ha declarado, mientras que ha lamentado que "estamos en un mundo que desgraciadamente vemos guerras importantes abiertas, con violencia política, como hemos comprobado también esta madrugada en Estados Unidos, con un tiroteo en la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca".

En este sentido, ha deseado que "todas las batallas que tengamos sean de flores" y que "todas las diferencias las resolvamos con diálogo, nunca con violencia y menos con guerra".