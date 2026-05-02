Vox Córdoba critica "las graves carencias" del sistema educativo y exige "cambiar las prioridades"

La candidata de Vox al Parlamento de Andalucía para las elecciones del 17 mayo, Paula Badabelli, junto al candidato número 4, Javier Bazán. - VOX

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Vox Córdoba ha exigido este sábado "cambiar las prioridades" en educación y ha criticado "la falta de apoyo" a menores con necesidades especiales.

Así lo ha señalado Vox, que ha participado en los actos con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar junto a la Asociación MIA, donde ha mostrado apoyo a las familias y a las víctimas y ha criticado las "graves carencias" del sistema educativo andaluz, especialmente en la atención a menores con necesidades especiales.

Durante la jornada, la candidata de Vox al Parlamento de Andalucía para las elecciones del 17 mayo, Paula Badabelli, ha advertido de que el acoso escolar "no puede abordarse sin recursos suficientes ni sin una atención real a los alumnos más vulnerables" y ha señalado que "actualmente existen importantes déficits" en los centros educativos que afectan directamente a estos menores.

Al respecto, ha criticado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "no está priorizando lo importante", al considerar que "pone por delante su comodidad y evita afrontar los problemas reales", lo que, a su juicio, provoca que "las consecuencias recaigan siempre sobre las familias andaluzas y, en especial, sobre quienes más lo necesitan".

También Vox ha alertado "del cierre de escuelas infantiles debido a que el precio de la plaza no cubre los costes reales", lo que está provocando, según ha indicado, "una reducción de la oferta educativa en etapas clave". A ello se suma, han señalado, la "falta de apoyos suficientes en los colegios para atender a alumnos con necesidades especiales".

Badanelli, que ha acudido junto al candidato número 4, Javier Bazán, y la concejal Marta León, ha insistido en que "la educación debe ser una prioridad absoluta" y ha reclamado "un incremento de la inversión destinado a este ámbito, con especial atención a los recursos humanos y materiales para atender situaciones de acoso y a los menores con necesidades específicas".

Por último, Vox ha reivindicado la "prioridad nacional como eje de sus políticas" y ha pedido el apoyo en las urnas en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo para "cambiar las políticas y las prioridades". "Los andaluces deben ser lo primero en educación, vivienda y seguridad frente a la inacción del Gobierno de Juanma Moreno", han concluido.

