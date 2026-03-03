El alcalde de Córdoba ve con "tristeza" la reducción de 80 a 47 millones la inversión de Hitachi y pide solución laboral

(Desde izda., al fondo) Torrent, Bellido, López y Gálvez, en la reunión celebrada en el Ayuntamiento con los representantes de los trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba, en una imagen de archivo. - CCOO

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado este martes como "tristeza" que Hitachi Energy ha llevado a cabo una revisión del Plan Industrial de su planta de Córdoba para "adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta" y, por ello, ha reducido la inversión prevista, de 80 millones de euros anunciados a 47,6 millones. El regidor también ha pedido que el conflicto laboral "se reconduzca", para lo cual prevén una reunión la próxima semana.

En una rueda de prensa, el primer edil (PP) ha manifestado que "desgraciadamente, una historia de éxito, como estaba siendo Hitachi en la ciudad, con inversiones de 80 millones de euros, con perspectiva de invertir más, con perspectiva de crecimiento e innovación, ahora se ve un crecimiento con una inversión importante, 47 millones de euros", pero "no llega al máximo potencial al que se había anunciado", ha lamentado.

"Evidentemente, eso no es una buena noticia", ha remarcado Bellido, quien ha defendido que van a "seguir trabajando" en que la empresa "invierta en Córdoba, que la ciudad siga creciendo industrialmente, con otras muchas inversiones y también con la de Hitachi", a la vez que "el conflicto laboral se reconduzca, porque tampoco merecen la pena inversiones si son a costa de conflictos laborales y de que familias no lo estén pasando bien", ha advertido.

En este sentido, ha subrayado que "ahora mismo hay un conflicto laboral muy abierto que tiene dos consecuencias", como son "la reducción de inversión de Hitachi, que sigue siendo importante", y que "hay trabajadores que en estos momentos están pasándolo mal, porque están sancionados, porque hay un conflicto que está teniendo consecuencias". "Y eso es en lo que nosotros estamos tratando de mediar y lograr que haya un acercamiento de posturas, que es lo que podemos hacer", ha afirmado.

REUNIÓN Y BONIFICACIONES FISCALES

Así, el alcalde ha indicado que están pendientes, la semana que viene, "de tratar de buscar ya un encuentro al máximo nivel con la empresa y con todas las administraciones", recordando que "la última reunión que tuvimos con los trabajadores estuvimos Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento", de modo que "esa misma unión institucional es la que queremos tener con una reunión ya con Hitachi al máximo nivel en España para tratar de acercar posturas que lleven a desenredar este conflicto laboral", ha expresado.

Ante ello, ha apoyado que "haya un posible acuerdo en el que podamos ayudar mediando", aunque ha puntualizado que "hay libertad de empresa y también libertad sindical", de manera que "es un asunto que tienen que resolver entre las partes, pero nosotros sí podemos aportar en la labor de mediación", que espera la semana que viene con la reunión con Hitachi".

Sobre las bonificaciones fiscales a la empresa, el regidor ha comentado que "están tasadas por la norma, por la ordenanza", de forma que "hay unas condiciones de creación de empleo que son las que dan derecho a esa bonificación fiscal", y en este caso, ha agregado, "el expediente está en revisión permanente, porque es la empresa la que tiene que acreditar que cumple esa creación de empleo para optar a la bonificación".

"Si no lo cumple de ninguna forma, evidentemente desaparecen al 100% las ayudas; si lo cumple parcialmente, habrá una reducción gradual, y si lo incumple al 100%, no habrá reducción", ha aclarado el primer edil, quien ha explicado que "va en función del número de empleos netos que acabe creando".