El alcalde de Jaén renuncia a la estación intermodal para centrarse en la integración del tren y no chocar con la Junta

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), propondrá renunciar a la estación intermodal para centrarse en el proyecto de la integración del tren en la ciudad de Jaén y así evitar abrir un nuevo frente de confrontación con la Junta de Andalucía.

"Renunciar a ese proyecto para poder centrarnos en el proyecto de la integración ferroviaria con el objeto de salvaguardar, insisto, el proyecto de la integración ferroviaria y que no suframos los jiennenses ni dilaciones ni obstáculos ni debates por parte de la Junta de Andalucía con un objetivo de sacar provecho político y con ese objetivo de no invertir ni dejar que se invierta absolutamente nada en Jaén en estos dos últimos años", ha indicado Millán en la apertura del desayuno-coloquio 'Redefiniendo el rumbo: Jaén y su nuevo modelo de ciudad', organizado por Jaén Hoy.

En este sentido, Millán ha indicado que por parte de la Junta de Andalucía "se está utilizando" a las asociaciones vecinales y colectivos, "haciendo procesos participativos al margen del Ayuntamiento, que ni conoce los documentos finales", en alusión al estudio de alternativas de la Junta para la ubicación de la estación de autobuses.

"Desgraciadamente esta dinámica no la hemos sabido parar, no la hemos querido parar y por tanto si no hay consenso, si no hay acuerdo, lo que yo voy a proponer a las entidades que se han interesado por el proyecto y espero tener un arreglo con ellas, es que dejemos al margen el proyecto de la estación intermodal", ha avanzado Millán.

La propuesta será que la estación de autobuses permanezca en su ubicación actual para desde el Ayuntamiento centrarse en el proyecto de integración del ferroviario en la ciudad de Jaén, "en este caso ya ejecutado íntegramente y solamente por el Gobierno de España", sin tener que contar con la Junta de Andalucía.

Por ello, en la próxima reunión del 16 de julio, la idea es avanzar en el protocolo y los convenios para avanzar en el proyecto de integración del ferrocarril y que "ya se haga sin la Junta de Andalucía y por ende por tanto sin su capacidad de obstaculización".

La ejecución del inicio del proyecto está prevista para comienzos de octubre "con una inversión de más de cuatro millones de euros" y que contempla también la mejora de la movilidad del entorno de la estación de Renfe.