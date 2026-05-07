El alcalde de Zuheros (Córdoba) achaca su declaración como Municipio Turístico a la implicación de los vecinos

Archivo - El castillo de Zuheros, rodeado de olivares. - RURAL BRIDGE - Archivo

ZUHEROS (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Zuheros (Córdoba), Juanma Poyato (PSOE), ha achacado la declaración de la localidad como Municipio Turístico de Andalucía, que aprobó este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la "implicación" de "todos los vecinos" del pueblo con "un turismo sostenible" y "respetuoso con el medio ambiente".

Así lo ha destacado, en un vídeo que ha difundido por el perfil oficial del Consistorio en Facebook, consultado por Europa Press y en el que, dirigiéndose a los zuhereños, ha agradecido que, tras Rute e Iznájar, su pueblo sea el tercero de la provincia en lograr la citada declaración como Municipio Turístico de Andalucía, en base a un proyecto que ha sido posible "por el esfuerzo de muchísimas personas", a las que ha agradecido su participación y compromiso.

Es el caso, según ha citado, de "la anterior consejala de Turismo, Sandra Fernández", por "su implicación y el inicio de este expediente". También ha agradecido su participación a "Juan Lastres, nuestro actual concejal de Turismo, a todos los trabajadores del sector del turismo de la Villa y Señorío de Zuheros" y "a todo el equipo redactor" del expediente elaborado para obtener la declaración.

Por último y "con muchísimo cariño", Juanma Poyato ha dado las gracias "a todos los vecinos y vecinas del pueblo de Zuheros, por su implicación en un turismo sostenible, en un turismo respetuoso con el medio ambiente. Hoy es un día grande para la Villa y Señorío de Zuheros" y, por eso, ha querido y trasladar sus "felicitaciones a todos sus vecinos, por este reconocimiento como Municipio Turístico de Andalucía".

El Consejo de Gobierno aprobó ayer miércoles dicha declaración para Zuheros tras la tramitación del correspondiente expediente por parte de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Según ha informado ya la Junta de Andalucía al respecto, la figura de Municipio Turístico se encuentra regulada en los artículos 19 y 20 de la Ley del Turismo de Andalucía, así como en el Decreto 72/2017 que desarrolla el procedimiento para su declaración, los efectos derivados de la misma y las obligaciones, tanto de la Administración autonómica, como de los municipios beneficiarios.

El municipio cordobés de Zuheros solicitó su declaración como Municipio Turístico el 5 de agosto de 2025, iniciando un procedimiento en el que se han evacuado todos los trámites preceptivos y se han recabado los informes favorables de los órganos competentes.

En este caso, la acreditación del requisito de población turística asistida se fundamenta en el elevado número de visitas registradas, especialmente vinculadas a sus principales recursos turísticos. Además, el municipio dispone de una oferta turística suficiente, un Plan de Calidad Turística en vigor y cumple igualmente con 15 de los 17 elementos de valoración exigidos por la normativa.

El procedimiento relativo a Zuheros incluye, además, la constatación de informes favorables emitidos por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, del Consejo Andaluz del Turismo y del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, así como el informe final favorable de la Secretaría General para el Turismo, una vez instruido el expediente conforme a la normativa aplicable.

Con esta declaración, Zuheros queda inscrito como Municipio Turístico de Andalucía con los efectos previstos en la normativa, entre ellos el refuerzo de los servicios públicos vinculados a la actividad turística y la mejora de la atención a la población visitante, en el marco de la planificación turística autonómica.