Alcaldes del PSOE-Jaén piden a la Junta que asuma responsabilidades y "no se lave las manos" frente al virus del Nilo

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén han registrado un informe en la Delegación de la Junta en Jaén en el que se especifica que "las competencias principales ante el virus del Nilo corresponden a la Junta de Andalucía" y exigen por ello a Juanma Moreno que asuma su responsabilidad "y lidere la respuesta ante este problema de salud pública con planificación, recursos y coordinación".

"Juanma Moreno quiere ejercer de Rey Baltasar, pero el personaje que le viene como anillo al dedo es Poncio Pilato, porque se lava las manos ante un problema de salud pública como éste", ha dicho el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre.

El dirigente socialista ha criticado que el presidente de la Junta quiera "lanzar la pelota al tejado de los ayuntamientos", que es lo mismo que decir que "lanza la responsabilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas".

Por este motivo, se ha entregado un informe donde se aclara cuáles son las competencias del Gobierno andaluz, "unas competencias que están claras por el Estatuto de Autonomía, por la Ley de Salud de Andalucía y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional". "Ante una enfermedad producida por un vector como el virus del Nilo, las competencias para organizar, planificar, poner recursos y aprobar planes son del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha dicho el secretario general de los socialistas jiennenses.

Latorre, que es también alcalde de Arjona (Jaén), ha dicho que los ayuntamientos también tienen competencias, pero "son subsidiarias y de colaboración". "Los ayuntamientos no escurrimos el bulto, siempre tenemos la mano tendida para colaborar. Lo que pedimos a la Junta es que haga lo mismo, que ponga recursos para solucionar este problema de salud pública y que no espere a que tengamos personas ingresadas en los hospitales", ha reclamado el dirigente socialista.

Asimismo, ha manifiestado que los alcaldes y alcaldesas han tenido que actuar "ante la pasividad de la Junta" y después de llevar meses "pidiendo planificación, coordinación y recursos". "Como siempre, la Junta se ha puesto de perfil. No ha hecho absolutamente nada. La respuesta no puede ser confiar en que no ocurra ningún problema y dejarlo todo al azar. Hay que dar una respuesta planificada, contundente, coordinada y con recursos", ha dicho Latorre.