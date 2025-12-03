La alcaldesa de Armilla (Granada) deja la vicesecretaría del PSOE en la provincia para centrarse en la tarea municipal

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE en la provincia de Granada, Pedro Fernández, en un encuentro institucional con la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, en el centro de esta imagen de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha dejado la vicesecretaría general del PSOE en la provincia de Granada, que ha ocupado en la ejecutiva elegida en el congreso provincial de finales de marzo con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, al frente.

Así lo han apuntado fuentes socialistas consultadas por Europa Press sobre el paso al lado en la estructura orgánica provincial de Cañavate, quien, como ha avanzado este miércoles Ideal, se centrará en su tarea como alcaldesa de su ciudad, en el área metropolitana de Granada.

La también secretaria general del PSOE de Armilla era elegida en el 27º Congreso Provincial vicecesecretaria de la ejecutiva de Pedro Fernández, en el que la exconsejera de Educación Cándida Martínez es presidenta; el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, secretario de Organización; y la regidora de Albuñol, María José Sánchez, secretaria de Política Municipal.

Esta comisión ejecutiva provincial, con la que Pedro Fernández relevó al expresidente de la Diputación de Granada y senador socialista Pepe Entrena al frente de la secretaría general, recibió un respaldo del 88,85 por ciento.

Fernández, que fue proclamado secretario general al ser su candidatura la única que se presentó, apuntó, tras la votación de su ejecutiva, al municipalismo como uno de los "puntos fuertes" de los próximos años. "En la provincia con más municipios de Andalucía tenemos que darle voz a nuestros pueblos" en tanto "no puede haber granadinos y granadinas de primera y de segunda según el código postal", afirmó.