La alcaldesa de Caniles (Granada) no supera una cuestión de confianza y PSOE y PP tienen un mes para moción de censura

La alcaldesa del municipio granadino Caniles, María del Pilar Vázquez Sánchez, del grupo Compromiso por Andalucía, no ha visto prosperar la cuestión de confianza ante la que se ha sometido este jueves ante el pleno municipal. - COMPROMISO POR ANDALUCÍA

CANILES (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa del municipio granadino de Caniles (Granada), María del Pilar Vázquez Sánchez, del grupo Compromiso por Andalucía, no ha superado la cuestión de confianza a la que se ha sometido en el pleno municipal celebrado este jueves, de forma que los grupos en la oposición, PP y PSOE, con cuatro y dos concejales respectivamente, disponen desde ahora de un mes para presentar una moción de censura al gobierno de Vázquez, integrado por un total de cinco ediles.

Cabe recordar que la regidora registró esta cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal, propuesto por el equipo de gobierno con ocho millones de euros, toda vez que el mismo no ha salido adelante.

En su intervención inicial, la alcaldesa ha cargado contra el bipartidismo PSOE-PP que ha calificado de "atraco cuando los dos grandes bloques se reparten el poder sin espíritu de cooperación, sin mirar el interés general". "Caniles merece un Gobierno valiente y comprometido, no un tablero de estrategias políticas", ha afirmado.

El grupo socialista, por su parte, ha expuesto sus motivos para negarse a la aprobación del presupuesto, su postura sobre el centro de salud y sobre el servicio de ayuda a domicilio, principales puntos de conflicto en la política local. "Aquí se nos está acusando de estar en contra de los intereses de los vecinos, de estar en contra de los intereses de los vecinos. Y nada que ver con eso", ha dicho el portavoz del PSOE, que ha acusado a la alcaldesa de provocar un "bloqueo" en torno a estos temas debido a "imposiciones".

El grupo 'popular' ha ido más allá al acusar a la alcaldesa de "irresponsabilidad y falta de respeto a la ciudadanía" al adoptar la cuestión de confianza. El portavoz del PP ha señalado una forma "maquiavélica y manipuladora" de gobernar de la regidora, a la que ha acusado de ser "especialista en generar problemas y luego pretender hacerse la víctima". Así, ante el escrito en el que la alcaldesa dijo haber recogido las posturas de PSOE y PP "de las redes sociales", el líder del PP local se ha preguntado dónde han quedado "tantas llamadas, tantos e-mails, tantos whatsapps y tantas juntas de portavoces".

La portavoz de Compromiso por Andalucía ha reiterado algunos de los argumentos expuestos por la alcaldesa y se ha dirigido a PP y PSOE para señalar que "la responsabilidad política exige, como ha hecho la alcaldesa, tomar decisiones firmes". "Desde Compromiso por Andalucía valoramos esta cuestión de confianza como una decisión valiente y, sobre todo, responsable. Valiente porque no es fácil someterse a este mecanismo y responsable porque busca desbloquear una situación que perjudica gravemente al pueblo de Canilés", ha expresado la concejala del gobierno municipal.

En su última intervención antes de la votación, la alcaldesa ha negado las acusaciones de la oposición y ha cuestionado "quién se hace la víctima". "Pocos alcaldes en minoría del Partido Popular y del Partido Socialista se conocen que hayan sido capaces de utilizar esta herramienta --la cuestión de confianza--", ha expuesto la regidora.

Antes de finalizar con la votación en la que no ha visto prosperar la cuestión de confianza, Pilar Vázquez Sánchez ha puesto en valor su gestión económica al frente del Consistorio y la decisión de construir un centro de salud con recursos propios municipales, que ha insistido en que fue un acuerdo entre los tres partidos con representación en el Consistorio.