La alcaldesa de Granada ha agradecido a "todos los que se vuelcan" en cuidar el Día de la Cruz tras el pregón

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido en el Pregón del Día de la Cruz 2026 a entidades, colegios, comercios, asociaciones de vecinos, hermandades y a "todos los que se vuelcan en cuidar" el Día de la Cruz para que sea un "día de disfrute y convivencia" para visitantes y oriundos.

En un audio remitido a los medios, la alcaldesa ha asegurado que en la jornada de este sábado "se ha demostrado ese amor por las tradiciones, por mantenerlas y por lo que somos", al tiempo que ha agradecido especialmente al pregonero, el periodista y músico Carlos Marín, por "recordarnos Granada ya en su momento cuidó ese día, lo mantuvo y sigue desarrollándose cada primer fin de semana de mayo".

"Gracias también por referirte en tu pregón a aquellos que más nos necesitan, por recordarnos que también hemos vivido momentos difíciles, pero que también hemos salido gracias a la unión de todos, a la colaboración de todos y al trabajo también conjunto entre las instituciones", ha añadido.

En esta línea, la primera edil ha enfatizado su agradecimiento a entidades como Cruz Roja, mientras que ha celebrado que en el pregón se haya incluido a la solidaridad de los granadinos. "La Granada solidaria es la que cuida sus tradiciones y las mantiene, es la de la cultura, pero también Granada es solidaria", ha concretado la regidora.

Por otro lado, ha destacado "el arte y el derroche" del artista granadino y creador del "cartel precioso" de esta festividad, Eduardo Golat Gutiérrez, en el que figura "la llave que es la que nos anima a todos a construir la Granada que queremos", esto es, según Carazo, "la Granada cultural, que mira a Europa, mirándose a sí misma y proyectándolo al exterior".

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que el Día de la Cruz contribuye a "empujar en el propósito de convertirse en Capital Europea de la Cultural 2031", puesto que empuja "desde la creatividad y el arte".

MIRADA AL FUTURO

Además, la alcaldesa de Granada ha considerado que la ciudad tiene "cantera para seguir defendiendo nuestros días grandes", así como para "seguir creciendo como esa ciudad abierta, participativa, que mira al futuro con la cultura con el arte, la creatividad, la música y todo lo que representa la cultura".

En este sentido, ha saludado a los vecinos y ha felicitado al barrio de la Cruz, puesto que es el barrio "quien se vuelca celebrando esta festividad".

"Desde el agradecimiento de nuevo a nuestro pregonero y al autor de nuestro cartel que nos anima a salir a la calle, a disfrutar, a vivir el Día de la Cruz. Feliz Día de la Cruz para todos los granadinos", ha concluido.