Alhendín (Granada) celebra la paralización del proyecto de la planta de biometano con el informe municipal

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ALHEDÍN (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha mostrado su satisfacción a raíz de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente haya emitido una resolución mediante la que el proyecto de la planta de biometano que se iba a construir en el municipio queda paralizado gracias al informe emitido por los técnicos municipales.

El alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez Hernández (PP), ha celebrado esta resolución, notificada el miércoles, mediante la que se pone de relieve que el informe de los técnicos del Ayuntamiento ha sido "esencial" para que se pueda frenar la intención de construir este proyecto, del que el Ejecutivo municipal ya había mostrado su rechazo al ser perjudicial para los intereses del municipio.

Sánchez Hernández ha subrayado que toda vez que se produjo la modificación de la LISTA con la instrucción 1/2025, el equipo de gobierno de Alhendín "ya se había posicionado a favor de los intereses de los vecinos, quienes habían mostrado su rechazo a esta iniciativa; que además suponía un perjuicio para el desarrollo de otros proyectos vitales para Alhendín, como es el del Parque Empresarial Alín".

El alcalde ha recordado que el pasado 1 de abril, el Ayuntamiento informó desfavorablemente la compatibilidad urbanística, al considerar que la implantación en suelo rústico de estas actuaciones vinculadas a energías renovables no guarda una relación directa con la explotación racional de los recursos naturales y su implantación conlleva una transformación de la naturaleza rústica de los terrenos.

De este modo, tal y como refleja la resolución de los técnicos municipales, según lo determinado en el PGOU de Alhendín "los terrenos incluidos en las categorías de suelo no urbanizable no adscrito no podrán ser objeto de usos o actividades que impliquen la transformación de su naturaleza".

Sánchez Hernández ha incidido en que el documento planteado por el Consistorio ha sido definitorio para que la Junta no otorgue y ponga fin al procedimiento de autorización ambiental del proyecto, basándose en el informe desfavorable de los técnicos del Ayuntamiento, según se recoge en la resolución de la Consejería.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno municipal, Cristian García, se ha mostrado satisfecho con el desenlace de esta iniciativa.

"Tal y como veníamos afirmando en las últimas semanas, íbamos a usar todas las herramientas legales que estuvieran a nuestro alcance para paralizarlo, como así hemos conseguido", ha indicado.