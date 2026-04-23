Gavira defiende que el director de comunicación de Vox "cumple con sus obligaciones" tras la denuncia de Adelante

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, Manuel Gavira, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este jueves que el responsable de comunicación del partido, Álvaro Zancajo, "cumple con todas sus obligaciones" tras la denuncia presentada ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por Adelante Andalucía señalando la posible "incompatibilidad" de la labor de Zancajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA).

"Le puedo garantizar que el señor Zancajo cumple con todas sus obligaciones, cumple con todos sus deberes. Esto seguramente responderá a ese miedo que nos tienen, a que cuando Vox esté en los gobiernos y en Andalucía estemos en los gobiernos, pues quitemos la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda", ha respondido Gavira a las preguntas de los periodistas al respecto.

Asimismo, el candidato de Vox ha calificado la denuncia de "chiste" y ha asegurado que "no va a valorar el juego" que a su juicio los partidos de la izquierda están haciendo con el tema.

Según el escrito presentado por Adelante, consultado por Europa Press, Álvaro Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, dos años después, desde 2024 desempeña su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El partido señala el artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración, que indica que "el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas".

Asimismo, ha subrayado que el consejero "tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles". Una situación que ha asegurado que la incompatibilidad "puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público".

En esta línea, el partido ha indicado que "no se tiene constancia de que el propio denunciado haya expuesto o comunicado dicha situación, porque sabe efectivamente que existe dicha incompatibilidad entre el cobro de un salario público para trabajar para una organización privada".

El escrito pide "actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo".



