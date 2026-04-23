Gavira vincula al concepto de "prioridad nacional" los objetivos de Vox para Andalucía de "prosperidad y sentido común"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, junto a otros representantes de su partido en Sevilla. - VOX

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha incidido este jueves en defender el concepto de "prioridad nacional" incluido en los pactos de gobierno que su partido acaba de suscribir con el PP en Extremadura y Aragón, y ha sostenido que "hace falta" ese elemento para lograr los objetivos de "prosperidad y sentido común" que persigue su formación también para Andalucía.

Así lo ha venido a reivindicar el candidato de Vox en una atención a medios en Sevilla que ha comenzado valorando la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta de Extremadura, y el acuerdo anunciado entre su partido y el PP para investir al 'popular' Jorge Azcón como presidente de Aragón, noticias ambas de este pasado miércoles.

Tras ello, Manuel Gavira ha remarcado que lo que quiere Vox para Andalucía son "servicios públicos" y "empleos dignos", y no quieren que esta comunidad sea "la parte de España donde se tarda más en operar". "No queremos que el 70% de los contratos que se hacen en nuestra tierra sean precarios y de bajo salario", ha aseverado en esa línea y antes de apostillar que su partido también "quiere para Andalucía viviendas dignas", y no que los andaluces no puedan "acceder a una vivienda con facilidad".

"Esto que estoy diciendo se llama prosperidad y se llama sentido común, y para esta prosperidad y para poder conseguir este sentido común, hace falta, y lo voy a decir nuevamente, la prioridad nacional", ha argumentado el candidato de Vox.

Al hilo, Gavira ha sostenido que los andaluces quieren que "las ayudas sociales vayan primero para los andaluces". "Si les preguntamos a los andaluces si quieren acceder a las viviendas protegidas antes que los de fuera, te van a decir que sí", al igual que quieren que "haya menos gasto político", según ha continuado el representante de Vox, que ha augurado igualmente que los andaluces también dirían que "sí" al objetivo de que "haya más gasto social".

Ha defendido también que los andaluces también dirían "que sí" a que "haya más seguridad", al igual que "quieren menos inmigración ilegal". "Los andaluces lo que quieren es sentido común, y ser los primeros para la administración", ha resumido Gavira.

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, el representante de Vox ha comentado que "puede pasar" que en dicha cita con las urnas el líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "revalide o mantenga su gobierno y los andaluces no sean lo primero".

Y, frente a ello, Gavira ha reivindicado que puede "garantizar" que cuando Vox "está" o "influye en los gobiernos, las cosas cambian", y ha agregado que hay "dos ejemplos" de ello en Extremadura y Aragón, tras lo que ha vaticinado que "la ola de sentido común que está recorriendo España va a llegar más pronto que tarde a Castilla y León", y "por supuesto" también "a Andalucía", porque "cuando le preguntas a un andaluz por sus prioridades, lo que te dicen es que ellos quieren ser los primeros en su tierra, y eso no está pasando con el gobierno que tenemos actualmente en la Junta de Andalucía", según ha apostillado el candidato de Vox para finalizar.

