Adelante denuncia al director de comunicación de Vox por "incompatibilidad" al pertenecer al Consejo de RTVA

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios de comunicación. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este jueves ante la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción una denuncia contra el director de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, por "no cumplir con el reglamento de incompatibilidad" del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), al que pertenece.

"Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal", ha afirmado el portavoz y candidato de la formación a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios.

En la denuncia, la formación ha señalado que la labor de Zancajo con el partido "incumple" la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo.

García ha indicado que "van a quedar a la espera" de la respuesta de la oficina y no han descartado elevar la denuncia ante la Fiscalía "por presunta financiación ilegal", en caso de "inacción" por parte del organismo. "Exigimos su cese porque estamos hartos de los señoritos de las paguitas", ha subrayado García.

El candidato del partido ha asegurado que el discurso de Vox sobre "pagas para los migrantes, no solo es falso y racista, sino que encubre que son ellos los que se lucran de ellas".

"Lo que quieren es que nos peleemos con el de al lado para que no miremos a los listos, como este, que se lo llevan calentito. Hasta aquí hemos llegado. No vamos a permitir que suelten su discurso manipulador y mentiroso contra las personas migrantes, mientras ellos son los señoritos de las paguitas", ha declarado García.

En esta línea, el portavoz de Adelante ha señalado "las promesas de Vox de cerrar Canal Sur", a la que, según ha indicado García, calificaba como un "chiringuito".

"El Partido Popular podría cesar a este señor automáticamente si verdaderamente tuviera la voluntad política para ello. Ahora todos los partidos se tienen que posicionar. ¿Queremos que haya un señor que va hablando de paguitas, pero él cobra una paguita de 60.000 euros de Canal Sur sin trabajar para Canal Sur, sino que trabaja para Vox? Estos son los que se cargan los servicios públicos, estos señores", ha concluido.

Según el escrito presentado por Adelante, consultado por Europa Press, Álvaro Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, dos años después, desde 2024 desempeña su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El partido señala el artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración, que prescribe que "el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas".

Asimismo, ha subrayado que el consejero "tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles". Una situación que ha asegurado que la incompatibilidad "puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público".

El escrito pide "actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo".

