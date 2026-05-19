Almuñécar reúne a profesionales del ámbito social en la Escuela de Verano de Servicios Sociales de Diputación de Granada

Inauguración de la Escuela de Verano de Servicios Sociales de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Bienestar Social y Familia de la Diptuación de Granada, Elena Duque, ha inaugurado en Almuñécar la XXX edición de la Escuela de Verano de Servicios Sociales 2026, organizada por la institución provincial bajo el título 'Los servicios sociales: un paradigma de interacción público-privado-civil'.

El encuentro se celebrará durante los días 19, 20 y 21 de mayo y reúne a profesionales vinculados al ámbito de los servicios sociales y del bienestar social tanto de la provincia de Granada como de otros territorios.

Las jornadas tienen como finalidad generar un espacio de reflexión, formación e intercambio profesional en torno al papel de los servicios sociales, especialmente los comunitarios, dentro de un modelo de gobernanza multinivel en el que interactúan de manera interdependiente el sector público, el sector privado, el tercer sector y el ámbito académico.

A lo largo de las diferentes sesiones se analizarán instrumentos, técnicas y ámbitos de colaboración entre los distintos actores implicados en la gestión de políticas y servicios públicos.

Del mismo modo, se abordarán los principales retos actuales, las oportunidades de mejora y las perspectivas de futuro en materia de servicios sociales.

La programación de esta edición se estructura en torno a dos grandes bloques orientados a proporcionar tanto un marco teórico como una visión práctica de las políticas sociales y de la colaboración público-privada-civil.

Entre los contenidos previstos destacan el análisis del papel del tercer sector de acción social en Andalucía y su participación en la gestión de los servicios sociales, así como el estudio de las conexiones existentes entre las distintas normativas de referencia.

También se abordará el nuevo modelo de gestión del servicio especializado de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, mediante espacios de análisis técnico y práctico.

Además, las jornadas incluirán una ponencia-taller centrada en la recientemente aprobada escala de valoración de la exclusión social de Andalucía como herramienta de apoyo para los servicios sociales comunitarios.

La jornada del miércoles estará dedicada principalmente a las políticas de infancia, adolescencia y familia, incorporando mesas redondas, talleres y ponencias relacionadas con la evaluación de estas políticas en Andalucía, la violencia vicaria, la educación emocional para adolescentes en conflicto y los procesos de derivación entre los servicios sociales comunitarios y los equipos de tratamiento familiar.

Además del contenido formativo, el encuentro contempla espacios destinados al intercambio de experiencias profesionales, la promoción de buenas prácticas y el fortalecimiento de las relaciones entre profesionales del ámbito social.

Asimismo, se desarrollarán actividades orientadas al bienestar y autocuidado de los profesionales, incluyendo talleres de gestión del tiempo y del estrés, así como espacios de convivencia y networking profesional.

RESPALDO INSTITUCIONAL

Duque ha subrayado durante la inauguración que "seguir formándose es seguir avanzando" y ha defendido la importancia de espacios como esta Escuela de Verano "para reflexionar, compartir experiencias y construir respuestas más eficaces, más humanas y más cercanas a la realidad de las personas".

Asimismo, ha señalado que el encuentro permite "generar vínculos entre profesionales, compartir inquietudes y afrontar unidos los nuevos desafíos sociales relacionados con la soledad, el envejecimiento, la salud mental o las nuevas formas de vulnerabilidad".

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, ha señalado que "la realidad social actual exige una visión compartida donde cada institución aporte recursos, experiencia y cercanía para garantizar respuestas eficaces a las personas más vulnerables", poniendo en valor la colaboración entre la Junta, la Diputación Provincial de Granada y los ayuntamientos como eje fundamental para fortalecer la cohesión social.

También ha defendido que la Junta de Andalucía trabaja para consolidar unos servicios sociales "modernos, humanos y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía", especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes, donde los servicios comunitarios desempeñan un papel esencial.

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha indicado que "estas jornadas sirven para poner en común la experiencia y el trabajo de los profesionales de los servicios sociales comunitarios de nuestra provincia" y ha remarcado la voluntad del municipio de continuar acogiendo este tipo de encuentros.