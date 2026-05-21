La DO Sierra de Segura (Jaén) homenajea a sus mejores aceites y profesionales en sus Premios Ardilla

Foto de familia con los galardonados de los Premios Ardilla - DO SIERRA DE SEGURA

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El Mercado de Abastos de Beas de Segura (Jaén) ha sido el escenario elegido para la entrega de los Premios Ardilla 2026 de la Denominación de Origen Sierra de Segura. Estos galardones reconocen la excelencia de los mejores aceites de oliva virgen extra de la campaña 2025/2026, así como la labor de profesionales y entidades comprometidas con el sector oleícola.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Segura, Pedro Julián Gómez, ha apuntado que la supervivencia del olivar de sierra no es solo una cuestión de números o rentabilidad económica, sino que constituye, además, una causa social y ambiental.

En este sentido, ha advertido de que si cae el olivar, caen sus pueblos, se vacían las escuelas y se degrada el ecosistema. Por ello, ha incidido en que defender este cultivo a través de la Denominación de Origen es salvaguardar un patrimonio vivo y certificar la excelencia del territorio.

"Por nuestra historia, por el prestigio de nuestras marcas y por el futuro de las nuevas generaciones, reforcemos el valor de nuestro origen, apostemos por la calidad diferenciada y consolidemos juntos y unidos el liderazgo de nuestro sello de calidad", ha dicho Gómez.

Por su parte, la delegada en funciones del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Mata, que ha aplaudido la entrega de estos galardones con los que se reconoce la excelencia del producto que es "el alma de nuestra tierra, motor fundamental de la provincia y de esta comarca".

La delegada del Gobierno ha puesto el acento en la idoneidad de "mantener la implicación de todos" para continuar en la senda de "producir más y mejor, ser cada vez más competitivos, abrir puertas a nuevos mercados, ser eficientes y ser sostenibles".

Así, ha recordado la apuesta de la Junta por el sector con la I Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar, "una iniciativa que prioriza el impulso al sector para fijar su posicionamiento como motor de generación de riqueza y empleo y también como elemento que fija la población al territorio".

También la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha puesto de relieve cómo estos galardones son un incentivo para los agricultores de cara a seguir apostando por la calidad y la sostenibilidad del aceite de oliva virgen extra.

"Estos premios estimulan a los productores a obtener aceite de máxima calidad, a difundir la cultura del olivo y del aceite de oliva entre la población y a promover el consumo del producto estrella de nuestra provincia, como es el AOVE", ha dicho Uceda.

Asimismo, ha resaltado trabajo que desarrolla el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Sierra de Segura para estimular la producción de aceite de oliva de calidad y fomentar su consumo.

"Para el consumidor adquirir una botella de aceite certificado por una denominación de origen o por una IGP es una garantía de que van a consumir un producto de calidad, saludable y la mejor grasa natural que existe", ha afirmado la diputada.

Tras la inauguración de este acto por parte de las autoridades, se han entregado los premios. El trofeo simboliza una bodega donde las columnas representan los depósitos de las almazaras y en medio, el símbolo de la ardilla que actúa como lazo de unión entre todos los aceites producidos en la Denominación de Origen Protegida Sierra de Segura.

En esta ocasión, el Premio Embajador de la Ardilla ha sido concedido a Soledad Román, natural de La Puerta de Segura. Licenciada en Ciencias Biológicas y experta en elaiotecnia, cuenta con una trayectoria de más de 25 años vinculada al sector oleícola. Actualmente ocupa el cargo de directora gerente de la Asociación Olivar y Aceite, desde donde lidera el Centro de Interpretación ubicado en Úbeda, gestionando proyectos de formación, eventos y promoción del oleoturismo a nivel nacional.

En su perfil técnico destaca su labor como auditora externa de ENAC, así como su etapa anterior en la propia DOP Sierra de Segura, donde ejerció como jefa del panel de cata y responsable de laboratorio. Además, de su faceta ejecutiva, posee experiencia como divulgadora, ponente y autora de artículos especializados en calidad y análisis sensorial de AOVE.

El galardón Maestro de Almazara ha recaído en Justo Sánchez, responsable de elaboración en la Cooperativa Sierra de Génave. Natural de Génave y a sus 46 años, Justo inició su andadura en la entidad en el año 2001 al frente de la envasadora, asumiendo solo un año después el liderazgo en el proceso de obtención de aceites.

Con un cuarto de siglo de experiencia, ha sido pieza clave en el éxito de esta cooperativa pionera en agricultura ecológica, cuya excelencia ha sido respaldada por numerosos Premios Ardilla a la calidad a lo largo de los años.

En esta edición, y por segundo año consecutivo, se ha vuelto a distinguir a las entidades inscritas en la DOP Sierra de Segura con mayor proporción de Aceite de Oliva Virgen Extra producido.

En la categoría de Gran Producción, el primer premio ha sido para la SCA Virgen del Campo (Torres de Albanchez), seguida de la SCA Agrosegura (La Puerta de Segura) con el accésit. En Mediana Producción, la máxima distinción la ha recibido la SCA San Marcos (Beas de Segura), quedando Oleofer (La Puerta de Segura) como segunda clasificada.

Por último, en la modalidad de Pequeña Producción, la SCA San Isidro (Benatae) se ha alzado con el galardón principal, mientras que el accésit ha correspondido a Potosí 10 (Orcera).

Asimismo, se han entregado los Premios Ardilla a la Calidad, cuyos ganadores fueron elegidos el pasado mes de diciembre en una rigurosa cata-concurso celebrada en el Museo Antigua Fábrica de Aceites La Vicaría, en Puente de Génave.

En esta edición, los AOVE coronados por su excelencia han sido Agrosegura Premium, de la SCA del Campo Agrosegura (La Puerta de Segura); Oleaí, producido por un grupo de agricultores ecológicos de Beas de Segura y elaborado en la almazara Oleofer (La Puerta de Segura); y Saqura, elaborado por la SCA San Francisco de Arroyo del Ojanco y comercializado por el grupo Jaencoop.

Además de sus premios anuales, el Consejo Regulador también ha querido otorgar un reconocimiento especial al esfuerzo cooperativo de Beas de Segura, personificado en las tres cooperativas del municipio adscritas a la denominación.

La Denominación de Origen Sierra de Segura comprende más de 40.000 hectáreas de olivar de las que más de 16.000, se encuentran dentro de un espacio natural protegido. Se trata de la DO más antigua de Andalucía y la tercera más antigua de España.

Esta DO ha cerrado su balance de campaña 25/26 con una producción de 25.510 toneladas de aceite, una cifra que logra situarse en la media de la última década. Durante este periodo, las entidades inscritas a la entidad oleícola han recolectado un total de 119.751 toneladas de aceituna, que molturadas, con un rendimiento medio del 21 por ciento, han producido 25.510 toneladas de aceite.

A pesar de que estos resultados están dentro de la media histórica de los últimos diez años, los datos reflejan un descenso productivo respecto al ejercicio anterior, cuando se alcanzaron las 31.000 toneladas de aceite.