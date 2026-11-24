El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, ha criticado este martes al Gobierno por no deflactar la tarifa del IRPF para compensar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo. "Es muy fácil acusar y decir qué malos son los empresarios que no quieren subir salario", ha afirmado Amor, quien ha defendido que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe subir y ha cuestionado que el Ejecutivo haya fijado el incremento en el 5,3%.

Durante un encuentro informativo de Europa Press Andalucía celebrado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en el que ha participado junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, Amor ha sostenido que ajustar la tarifa del IRPF habría permitido mejorar la renta disponible de asalariados, autónomos y pensionistas. "Lo que llevan a final de mes a su casa hubiera subido", ha señalado.

El presidente de ATA ha reprochado al Ejecutivo que, a su juicio, el aumento de la recaudación no se haya traducido en mejores infraestructuras ni servicios públicos. Amor ha puesto como ejemplo sus dificultades para viajar en tren a Salamanca, que ha atribuido a la falta de inversión en infraestructuras.

"El SMI hay que subirlo. Y lo digo claramente teniendo en cuenta el nivel de inflación que tenemos en estos momentos", ha afirmado Amor. El presidente de ATA ha cuestionado el respaldo técnico del 5,3% y ha señalado que el informe de expertos al que se ha referido durante el encuentro apuntaba a un 4,9%.

Amor ha defendido que el Gobierno debía esperar al dato adelantado del IPC de noviembre, previsto para el día 30, y a los datos de diciembre antes de fijar la cuantía. Ha recordado que la anterior subida se aprobó en febrero con carácter retroactivo y ha acusado al Ejecutivo de convertir los consejos de ministros en una "tómbola electoral" al adoptar una medida que, en su opinión, podía esperar a que estuvieran disponibles los informes técnicos.

"Si alguien cree que los empresarios, los autónomos no queremos subir salarios, está muy equivocado", ha insistido. Amor ha reivindicado la concertación social y ha criticado que las organizaciones empresariales se enteren "por la prensa o por los consejos de ministros" de decisiones que les afectan y cuyos costes, ha subrayado, deben asumir.

El presidente de ATA ha vinculado el debate sobre el SMI con las dificultades de los autónomos para contratar. Ha señalado que a los costes laborales se suman los trámites y la falta de candidatos para cubrir vacantes, especialmente para quienes tienen uno, dos o tres empleados. "Es que las cuentas no salen", ha afirmado al aludir también a la caída de la facturación y al aumento de la morosidad que, según ha indicado, afrontan algunos negocios.

Amor ha cifrado en 608.000 los trabajadores por cuenta propia en Andalucía y ha señalado que aproximadamente uno de cada cuatro genera empleo. Pese a las dificultades para contratar, ha apuntado que los negocios de los autónomos andaluces están ganando tamaño.

Por su parte, Blanco ha coincidido en la necesidad de ajustar el IRPF. "Lo de la deflactación del IRPF me parece fundamental", ha afirmado la consejera, que ha defendido que el objetivo es que al trabajador "le quede más en su bolsillo". A su juicio, cuando la inflación absorbe la mejora salarial, las empresas asumen un coste mayor y el Estado recauda más, mientras el trabajador apenas percibe una mejora en su poder adquisitivo.

Blanco ha defendido también revisar las retenciones del IRPF para familias, rentas medias y bajas, autónomos y jóvenes. En materia de contratación, ha destacado la propuesta que recoge el programa electoral del PP de bonificar el 100% de la cotización del primer trabajador que contrate un autónomo y el 50% de la del segundo.