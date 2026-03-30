Ana Vielba, de nuevo secretaria del Consejo Audiovisual andaluz tras suspenderse su elección para dirigir Transparencia

Archivo - Ana Vielba interviene en una mesa redonda en su etapa como viceconsejera de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. En la Cúpula de Torre Azca, a 14 de octubre de 2024, en Madrid. (Foto de archivo). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha nombrado por segunda vez a Ana María Vielba como secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cargo para el que ya fue designada en una primera ocasión en diciembre de 2024, tras decaer la sesión del Pleno del Parlamento que la semana pasada tenía previsto elegirla como directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en sustitución de Jesús Jiménez, que ha desarrollado dicha labor por un periodo de cinco años, tras ser designado para ello en febrero de 2021.

La candidatura de Ana Vielba para dirigir el Consejo de Transparencia, propuesta por el Grupo Popular, figuraba en el orden del día de la sesión plenaria de la semana pasada --en concreto, para la jornada del miércoles 25 de marzo--, que finalmente se canceló y no se desarrolló tras disolverse el Parlamento a raíz de la convocatoria de elecciones autonómicas para el 17 de mayo que acordó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hace ahora una semana, el pasado lunes día 23.

Coincidiendo con su candidatura para dirigir el Consejo de Transparencia, Ana María Vielba había cesado como secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía por acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 18 de marzo, en la reunión que el Ejecutivo andaluz celebró ese día en Huelva.

Fue la propia Ana María Vielba quien había presentado el 16 de marzo un escrito "comunicando su renuncia como secretaria general del Consejo" Audiovisual, de modo que su cese en dicha responsabilidad se realizaba a petición propia, según se desprendía del decreto que adoptó su cese, que fue firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Sin embargo, una vez que su nombramiento como directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha quedado sin materializarse tras la convocatoria de elecciones, el Consejo de Gobierno acordó en su reunión del pasado miércoles, 25 de marzo, volver a nombrarla como secretaria del Consejo Audiovisual de Andalucía.

A PROPUESTA DEL PRESIDENTE DEL CAA

Dicho nombramiento, consultado por Europa Press, aparece recogido en un decreto firmado también por el presidente Juanma Moreno y el consejero Antonio Sanz, en el que se detalla que el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, establece que dicho organismo "estará asistido por una Secretaría General, que actuará con voz y sin voto".

La persona titular de la Secretaría General "será propuesta por el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía y su nombramiento se realizará por el Consejo de Gobierno", precisa también el decreto que adoptó el Ejecutivo andaluz la semana pasada.

De esta manera, ha sido el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo, quien ha propuesto, por segunda vez, el nombramiento de Ana María Vielba Gómez para el cargo de secretaria general de dicho organismo.

Con anterioridad, Ana María Vielba ocupó puestos de alto cargo en el Gobierno andaluz, como secretaria general para la Administración Pública entre enero de 2019 y agosto de 2022, y como viceconsejera en el departamento de Industria y Energía posteriormente.

Nacida en Valladolid, Ana María Vielba es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionaria de carrera de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, con amplia formación en derecho administrativo y gobierno abierto, según informó la Junta tras su nombramiento como viceconsejera de Política Industrial y Energía en agosto de 2022.