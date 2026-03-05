Por Andalucía acusa a Moreno de "estimular" la pobreza y subraya que luchar contra ella es su "prioridad"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante reunión con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Parlamento de Andalucía, a 5 de marzo de 2 - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, de "estimular la pobreza" en esta comunidad, y ha remarcado que la lucha contra ese fenómeno es la "prioridad" para la coalición de fuerzas de izquierda a la que representa.

Así lo ha trasladado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios tras mantener una reunión en el Parlamento andaluz con representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Antonio Maíllo ha subrayado que los datos en materia de pobreza son "estremecedores" para Andalucía, e informes de Cáritas y la Fundación Foessa demuestran que "el 23% de la población andaluza, casi dos millones" de personas, "están en situación de pobreza y exclusión social, y el 10% en puertas" de pobreza "severa".

"Es decir, hablamos de 800.000 personas que están en pobreza severa y en un riesgo de pobreza que está determinado porque, en primer lugar, el insoportable coste de la vivienda hace que muchas familias hayan dado el salto atrás, a la pobreza y una situación de exclusión social que tiene mucho que ver con las políticas del Partido Popular de deteriorar los servicios públicos, que son también formas de lucha contra la pobreza y la exclusión social", ha añadido Maíllo.

En ese punto, ha subrayado que desde la coalición Por Andalucía tienen "claro" que "la lucha contra la pobreza es la prioridad", porque "la desigualdad es la base que todavía sostiene a Andalucía después de 46 años de autonomía, y es la base de la desigualdad", según ha añadido.

Antonio Maíllo ha concluido acusando al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de estar "destrozando los servicios públicos, privatizando la sanidad y la educación, o negándose a aplicar topes de precios en la vivienda", por lo que es "un gobierno que estimula la pobreza", según ha zanjado el dirigente de IU.