Por Andalucía avisa a Junta de posible multa por cesión de datos de escolares a Google y pide "no nos trate de tontos"

El diputado del Grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha advertido este miércoles a la Junta de Andalucía que se expone a una posible multa de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o el Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de Datos por la cesión de 700.000 datos de escolares andaluces a Google en el marco del acuerdo de la Administración andaluza con esta empresa tecnológica para la creación de una plataforma educativa, un escenario que cree posible para Andalucía en virtud del precedente vivido con el gobierno de Canarias.

"Tiene que esperar a que le pongan una multa", se ha preguntado en voz alta el diputado José Manuel Gómez Jurado para explicarse la inacción de la Junta de Andalucía para remediar las consecuencias de ese acuerdo tecnológico.

Ha asegurado Gómez Jurado en rueda de prensa que su grupo reclamará "explicaciones" en sede parlamentaria al esgrimir que la respuesta ofrecida por la Consejería de Desarrollo Educativo es "insuficiente", por lo que ha reclamado que "no nos trate como tontos".

Este grupo parlamentario invoca los precedentes de las sanciones que la Unión Europea a Google por abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas y que derivaron en multas de 8.257 millones por tres sanciones entre 2017, 2018 y 2019.

Uno de los tres representantes de Podemos Andalucía en este grupo parlamentario se ha preguntado si nadie en el seno de la Administración andaluza "no pidió la revisión de la protección de datos" de los usuarios de esa plataforma educativa que se ponía en marcha de la mano de Google, al tiempo que ha recordado que la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía advirtieron que "esto era lesivo", información que adelantó este lunes el diario El País.

Gómez Jurado ha reflexionado sobre la forma de proceder de "las grandes tecnológicas de Silicon Valley" a las que ha retratado "atacando a los ciudadanos de países democráticos", por lo que ha lamentado la implantación de "un tecnofacismo" que propicia "el control de parte de nuestra vida digital", antes de inferir que "hacen esto porque se permitió la privatización de espacios comunes como era el antiguo internet".

En su descripción de la exposición de los escolares usuarios de la plataforma de Google el diputado de Por Andalucía ha señalado que se abre la puerta a que la empresa puede brindar a otras la posibilidad de ofrecer "servicios personalizados" a los usuarios y ha señalado entonces que se propicia "hurgar en los contenidos de las personas que busquen dentro de sus buscadores", de manera que "tienen monitorizados a nuestros jóvenes".

Gómez Jurado ha alertado de "la completa indefensión" de los escolares andaluces y ha anunciado "una batería de preguntas" parlamentarias para exigir respuestas de la Consejería de Desarrollo Educativo mientras ha criticado que "el gobierno de Moreno Bonilla ha abierto las puertas de casa de nuestros jóvenes a las multinacionales", al tiempo que no ha cesado de reflexionar sobre "un ataque feroz a la soberanía de la democracia y de los propios ciudadanos" y sobre "el uso de determinadas antiguas redes sociales para la propagación del fango de la ultraderecha".

Entre las situaciones posibles que se ha aventurado a dibujar el diputado de Por Andalucía ha planteado la subida de fotos a Google Drive y cuando el usuario "quiera borrar esas fotos puede ser que estén vendidas en Bangladesh", por lo que ha advertido de que "no sabemos dónde terminan las fotos de nuestros jóvenes", mientras ha insistido en que "esas multinacionales se dedican a la compraventa de datos".