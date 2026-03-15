Andalucía cierra el fin de semana con un fallecido en accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Lugar de un accidente de dos vehículos en la salida de la AP-7 hacia Torremolinos. A 05 de junio de 2025, en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado en este fin de semana un fallecido en accidente de tráfico en vías interurbanas, según se recoge en el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, 13 de marzo, y las 20,00 horas de este domingo, día 15 de marzo, consultado por Europa Press.

El referido suceso se produjo a las 21,15 horas del pasado viernes en el kilómetro 3,1 de la carretera AL-3104, en Almería capital, y se saldó con la muerte de una persona en una colisión entre vehículos con choque por alcance.

El pasado fin de semana también se contabilizó un único fallecido en accidentes de tráfico registrados en carreteras interurbanas de Andalucía, al igual que en el mismo fin de semana del año anterior.