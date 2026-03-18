Andalucía concentra el 27,76% de casos activos de personas desaparecidas en España con más de 1.900

Archivo - Imagen de archivo de efectivos de la Guardia Civil en la búsqueda de dos personas desaparecidas en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal que azotó al municipio a finales de diciembre de 2025. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de casos activos de personas desaparecidas con 1.908, una cifra que representa el 27,76% a nivel nacional. En relación, España presenta 6.874 casos activos por desaparición en la actualidad, siendo la provincia de Cádiz la que mayor número de búsquedas abiertas presenta, con 675 personas desaparecidas.

Según indican datos del 'Informe Anual Personas Desaparecidas 2026', elaborado por el Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press, hasta tres provincias andaluzas se sitúan entre las diez con más casos abiertos en el presente curso, con Almería en quinta posición --348 desaparecidos en búsqueda-- y Málaga en noveno lugar, con 274.

El resto de provincias andaluzas también presentan denuncias activas por desaparición, con Granada (269); Sevilla (131) y Huelva (110) superando los cien casos. Por su parte, Jaén mantiene 54 búsquedas activas y Córdoba, en vigésimosexta posición a nivel nacional, es la que denuncias activas registra en Andalucía, con 47.

De los más de 1.900 casos contabilizados en la comunidad andaluza, hasta 1.621 corresponden a hombres, mientras que las desaparecidas alcanzan las 278 búsquedas. Así, la gran mayoría de las 675 personas desaparecidas en la provincia gaditana son hombres, con 645 denuncias interpuestas, en contraste con las 30 respectivas a mujeres en búsqueda.

La misma tónica siguen el resto de provincias andaluzas, puesto que todas contabilizan un mayor número de hombres desaparecidos respecto a las mujeres en la misma situación. De este modo, Almería cuenta con 309 búsquedas activas de hombres desaparecidos frente a 39 mujeres; Málaga registra 226 hombres y 48 mujeres y Granada tiene 212 casos abiertos correspondientes a hombres, mientras que sus 57 restantes son mujeres.

Le sigue Sevilla, con 83 casos referentes a hombres desaparecidos y 48 a mujeres; Huelva, con 75 hombres desaparecidos y 35 mujeres en la misma situación; Jaén, con 40 desaparecidos en búsqueda y catorce mujeres y, finalmente, Córdoba con 31 hombres y 16 mujeres desaparecidos y en búsqueda.

MAYOR PREVALENCIA DE MENORES DESAPARECIDOS

Por su parte, la mayor parte de desaparecidos en Andalucía corresponde a menores de 18 años, con 1.196 casos abiertos, mientras que los mayores de edad completan los 712 casos restantes. En esta línea, son cinco las provincias que presentan más casos referentes a menores. Por contra, a nivel nacional las denuncias activas correspondientes a mayores de edad suponen un 55,6%, un guarismo ligeramente superior al de los menores desaparecidos, que representan un 44,3%.

En concreto, Cádiz concreta 552 menores desaparecidos, mientras que los 123 restantes en la provincia gaditana corresponden a mayores. Misma tendencia, aunque de forma más equilibrada, presenta la provincia almeriense, puesto que 190 de sus casos activos de personas desaparecidas corresponden a menores, mientras que los 158 restantes son mayores.

Málaga es una de las tres provincias andaluzas que suponen una excepción a esta tendencia, con 146 mayores desaparecidos y 128 menores en las mismas circunstancias. Por su parte, Huelva, con 67 mayores y 43 menores desaparecidos y Jaén, con 32 y 22, respectivamente, son las siguientes provincias que presentan más mayores que menores en casos activos de personas en búsqueda, en contraste con las demás provincias andaluzas.

Por su parte, Granada, Sevilla y Córdoba presentan menos casos activos de mayores desaparecidos, con 111, 60 y quince, respectivamente, frente a los 158 menores en Granada, los 71 en la provincia hispalense y los 32 contabilizados en Córdoba.

Bajo este contexto, la Asociación SOS Desaparecidos ha solicitado al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes) una revisión "exhaustiva" de los 6.874 casos activos a nivel nacional, en una propuesta que contempla verificar la existencia y correcta gestión de muestras de ADN asociadas a cada caso, compartidas con bases de datos de Interpol para facilitar coincidencias internacionales.