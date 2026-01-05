Andalucía contabiliza casi 450 incidencias por el paso de la borrasca 'Francis', casi todas en Cádiz y Málaga

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Francis' por Andalucía ha generado 441 incidencias que han sido coordinadas por el servicio de emergencias 112, de las que la inmensa mayoría se han localizado en las provincias de Cádiz, donde se han contabilizado 220, y Málaga, con 216.

Así lo ha dado a conocer este lunes por la mañana el 112 en un comunicado después de que la jornada de este pasado domingo, 4 de enero, cerrara con 431 incidentes contabilizados en Andalucía por este temporal.

La mayor parte de las atenciones han estado relacionadas con anegaciones, incidencias en la red principal y secundaria de carreteras, rescates y salvamentos, así como anomalías en servicios básicos fundamentalmente, según han detallado desde el 112.

Entre las incidencias más relevantes destacan la inundación del colegio 'Santo Tomás de Aquino', ubicado en la calle del mismo nombre del municipio malagueño de Estepona; el derrumbamiento de un puente del Río Grande por desbordamiento, en Coín (Málaga), y la caída de un muro de contención en Monda (Málaga). En este último caso, fue necesario desalojar un edificio con doce familias que fueron realojadas en el castillo de la población.

También en la provincia de Málaga se produjo el desbordamiento de Rio Manilva, en la población del mismo nombre. Quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares, y la Policía Local cortó los accesos a la zona. En Ojén tuvo lugar un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que ha quedado inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

En Cádiz, cinco personas quedaron atrapadas en un vehículo por el desbordamiento del río en la CA-3113, a su paso por Puerto Real. Mantenimiento confirmó el corte de la carretera del kilómetro cero al 12. Los bomberos realizaron el rescate sin que nadie resultara herido.

Asimismo, permanece cortado el tráfico ferroviario desde la bifurcación de Bobadilla hacia Algeciras, en Ronda (Málaga). El corte afectó a un tren que iba en dirección a Jimena de la Frontera y que tuvo que retroceder hasta Ronda, y también se vio afectado un tren de alta velocidad, y los viajeros fueron trasladados a otro AVE con destino Málaga.

Durante la noche también se produjeron varios rescates en el municipio de Cártama por la crecida del río Fahala; un hombre que pernoctaba en un camión fue auxiliado por Bomberos, y varios inquilinos de dos fincas de la población que sufrieron anegaciones tuvieron que ser rescatadas por los servicios operativos.

En Alhaurín de la Torre (Málaga) también se produjo el rescate de los ocupantes de un turismos que quedó atrapado en un camino por la crecida del arroyo Acebuchal, sin que nadie resultara herido.

REALOJO DE VECINOS DESALOJADOS EN SAN ROQUE

Por otro lado, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este lunes de que se ha autorizado la vuelta a casa de todos los vecinos desalojados este pasado domingo de las zonas de Taraguilla, Avenida Guadarranque y Estación de San Roque, así como la urbanización Guadacorte, en Los Barrios (Cádiz).

También pueden volver los 17 vecinos de Jimena. El regreso se produce tras la mejora de la situación meteorológica e hidrológica en la zona, ha explicado el consejero desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en el municipio gaditano de San Roque, desde donde ha incidido en pedir "máxima prudencia" a la población, "porque la situación de cauces y ríos sigue siendo complicada, aunque haya dejado de llover".

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Por otro lado, a primera hora de la mañana ha quedado restablecido el servicio de la línea 2 del metro de Málaga, que quedó suspendido este domingo ante la situación meteorológica.

En cuanto a carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene en nivel negro (cortada) y rojo (circulación difícil) una quincena de carreteras afectadas por el paso de la borrasca 'Francis'. Así, en nivel negro están la MA-5401, en Casarabonela, la A-7057 en Estación de Cártama y la MA-3304 en Alhaurín el Grande, todas ellas en Málaga.

En la provincia de Cádiz, este nivel negro afecta a cinco carreteras; en concreto, la A-2101 y la A-405, ambas en Jimena de la Frontera; la A-2228, en Benalup; la A-390 a su paso por Chiclana y la A-2102 en Castellar de la Frontera.

En nivel rojo están la CA-3101 y la CA-3102 en Jerez de la Frontera, la CA-3113 en El Portal (Jerez), la CA-3400 en Rota, la CA-4107 en Torrecera, la CA-8200 en San Martín del Tesorillo, y la CA-9208 y la CA-9209 en Algeciras, todas carreteras en la provincia de Cádiz, además de la MA-5403, en Ardales (Málaga).

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene vigentes durante la jornada de este lunes los avisos amarillos --peligro bajo-- por lluvias en la Costa de Granada y por nevadas en el Valle del Almanzora y los Vélez (Almería), y en Guadix y Baza (Granada).

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA

De carácter general, ante los avisos de lluvia, el 112 recomienda "extremar la precaución" y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

Así, en días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y, una vez en camino, seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste especialmente en que "nunca, bajo ningún concepto, hay que cruzar por una balsa de agua, ni siquiera aunque se conozca la zona". Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo, hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos, por lo que "se deberán evitar", al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrar a una persona de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, en los días de fuertes rachas el 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no debemos protegernos del viento junto a muros o tapias, y conviene alejarse de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben "extremar las medidas de precaución" si se está junto a edificios en construcción o en mal estado.

Si el fuerte viento sorprende durante un viaje en coche, hay que buscar "un lugar seguro" donde poder refugiarse.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al teléfono único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).