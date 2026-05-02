Por Andalucía de Córdoba garantizará ambulancias con dotación sanitaria completa a partir del 17 de mayo

La candidata número 3 por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Sandra Aceituno, junto al presidente de la Plataforma Técnica de Emergencia Sanitaria de Andalucía (PLATESA), David Orihuela. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 3 por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Sandra Aceituno, junto al presidente de la Plataforma Técnica de Emergencia Sanitaria de Andalucía (PLATESA), David Orihuela, han analizado este sábado la situación del servicio de transporte sanitario urgente en Andalucía y han avanzado las medidas que se pondrán en marcha a partir del 17 de mayo "cuando entremos en el Gobierno andaluz". Así, Por Andalucía ha anunciado que, a partir del 17 de mayo, garantizará que cada ambulancia que atienda una urgencia vaya con el personal que necesita el paciente, evitando traslados sin dotación sanitaria suficiente.

Así lo ha recogido la formación política en una nota, donde la coalición ha defendido la "gestión directa" del servicio de transporte sanitario como herramienta para revertir el "deterioro" actual del sistema y mejorar la calidad asistencial, poniendo fin al modelo de externalización.

Asimismo, ha avanzado su compromiso de impulsar una modificación normativa para que las ambulancias de tipo asistencial cuenten obligatoriamente con al menos dos técnicos en emergencias sanitarias, reforzando así la seguridad en los traslados.

Sandra Aceituno ha explicado que la normativa establece tres tipos de ambulancias: tipo A, no asistencial y con dos técnicos en emergencias sanitarias; tipo B, asistencial con dos técnicos en emergencias sanitarias; y tipo C, de soporte vital avanzado con personal sanitario.

Según ha denunciado, aproximadamente el 80% de los servicios de urgencia requieren dotación asistencial, pero en la práctica se están sustituyendo ambulancias tipo B por tipo A, en las que en muchos casos acude únicamente el conductor.

"Esto significa que hay ambulancias que salen a una urgencia sin el personal sanitario necesario para atender al paciente si se complica la situación durante el traslado", ha señalado Aceituno, advirtiendo del riesgo para la seguridad de la ciudadanía.

La candidata ha enmarcado esta situación en un contexto de "saturación del sistema sanitario, con listas de espera, falta de citas en atención primaria en 48 horas y urgencias colapsada".

Desde Por Andalucía se ha señalado que esta realidad es consecuencia del deterioro progresivo de la sanidad pública andaluza, derivado de políticas de externalización y falta de inversión.

INTERVENCIÓN DEL SECTOR PROFESIONAL

Por su parte, David Orihuela, presidente de Platesa, ha denunciado el "incumplimiento" de la normativa vigente y el uso de ambulancias no asistenciales en servicios que requieren dotación sanitaria.

Ha explicado que esta situación responde a decisiones de ahorro de costes con impacto directo en la seguridad de los pacientes y en las condiciones laborales del personal técnico.

"Se han dado casos de pacientes que han fallecido solos en el interior de ambulancias durante el traslado, sin el personal sanitario suficiente para poder atender una complicación crítica", ha advertido Orihuela, subrayando la "gravedad" del modelo actual.

Orihuela ha defendido la necesidad de cumplir la legislación, mejorar las condiciones laborales del sector e impulsar la internalización del servicio, actualmente externalizado.

Por Andalucía ha concluido reafirmando su compromiso con la sanidad pública y con la puesta en marcha de un modelo sanitario basado en la "gestión pública directa y la garantía de una atención segura y de calidad".

