El PP de Jaén lamenta que Montero "venga a dar lecciones" de servicios públicos

El candidato al Parlamento de Andalucía por el Partido Popular de Jaén, Manuel Bonilla. - PP DE JAÉN

JAÉN 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Parlamento de Andalucía por el Partido Popular de Jaén, Manuel Bonilla, ha participado este sábado en un paseo electoral por el mercado de San Francisco, acompañado por el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, y el vicesecretario provincial de Régimen Interior y adjunto a Presidencia, Rafael García.

Durante la visita, Bonilla ha destacado que el mercado de San Francisco "ha recibido al Partido Popular con los brazos abiertos", evidenciando el respaldo al proyecto de Juanma Moreno de cara al 17 de mayo. El candidato 'popular' ha lamentado que María Jesús Montero "venga a dar lecciones sobre servicios públicos" cuando, durante su etapa como consejera de Salud, "se despidió a más de 7.700 profesionales sanitarios, se recortaron 1.500 millones de euros y se ocultó a medio millón de andaluces en listas de espera".

En este sentido, ha insistido en que Montero fue "una de las responsables políticas que más daño hizo a la sanidad pública andaluza" y ha añadido que el PSOE "tiene hundidos servicios públicos en España", citando ferrocarriles y carreteras. Asimismo, ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero fue "el único que recortó un 5% el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones". Por último, Bonilla ha defendido que Juanma Moreno trabaja para "consolidar un proyecto de estabilidad y progreso para Andalucía y Jaén", basado en el crecimiento económico y del empleo.

