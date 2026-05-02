El PP defiende que el "éxito" económico de Jaén es "fruto" de productores y del "respaldo" de Moreno

Candidatos del PP de Jaén al Parlamento de cara a las elecciones del 17M en la Jornada Vinícola y Gastronómica Villa de Frailes. - PP JAEN

FRAILES (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Candidatos del Partido Popular de Jaén al Parlamento andaluz para las próximas autonómicas del 17M han asistido este sábado a la Jornada Vinícola y Gastronómica Villa de Frailes, donde han reivindicado el valor "estratégico" del sector agroalimentario y turístico como motor económico de la provincia. Durante su visita, Jesús Estrella, acompañado por el también candidato Juanma Marchal y la alcaldesa de Frailes, Encarnación Castro, ha puesto el foco en la capacidad de las empresas locales para conquistar mercados internacionales.

"Desde Frailes se exporta vino a Japón, China y otros rincones del mundo, con una producción de 30 millones de litros al año y un volumen de negocio de 40 millones de euros", ha destacado el candidato, subrayando en una nota de prensa que "este éxito no es fruto del azar sino del esfuerzo de los productores y del respaldo decidido de la Junta de Andalucía".

Estrella ha contrapuesto la gestión del Partido Popular frente a etapas anteriores, aportando datos que confirman el crecimiento de Jaén. En 2025, las exportaciones de la provincia han alcanzado los 1.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,6% respecto a 2018. En el ámbito turístico, el crecimiento es igualmente histórico: Jaén ha pasado de los 815.773 turistas en 2018 a los 1,23 millones en 2025, ganando más de 418.000 visitantes anuales.

A nivel regional, Estrella ha recordado que el impacto económico del turismo en Andalucía ha superado por primera vez los 30.000 millones de euros, con un récord de 480.000 ocupados en el sector. "Andalucía hoy es una tierra que genera confianza; hemos pasado de los 32.439 millones en exportaciones de 2018 a los más de 40.400 millones en 2025", ha señalado.

"El Gobierno de Juanma Moreno es el mejor aliado de quienes crean empleo y mantienen vivos nuestros pueblos", ha sentenciado Estrella, reafirmando que el PP seguirá apostando por la internacionalización y la excelencia turística para que Jaén siga batiendo récords.

