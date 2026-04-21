Andalucía cuenta con 96 oficinas en las que los migrantes pueden solicitar su regularización

Colas en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La atención presencial para solicitar la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en España se está ofreciendo en 436 oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería distribuidas por todo el territorio nacional, en todas las provincias y "con especial atención y refuerzo de personal en las zonas con más presencia de personas extranjeras".

En el caso de Andalucía, en la comunidad hay 96 oficinas ofreciendo este servicio, lo que la coloca como la segunda de España, detrás de Madrid (73) y por delante de Cataluña (55) en número de sedes que están dentro del operativo administrativo de esta regularización extraordinaria, tal como figura en el listado completo de oficinas que ya se puede consultar en la web del Ministerio de Inclusión Social.

Por provincias, en Almería hay trece oficinas repartidas entre la capital, Roquetas de Mar y El Ejido; en el caso de Cádiz, son 16 entre la capital, Algeciras, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda; en Córdoba, con seis en la capital; en Granada, son seis entre la capital y Motril; en Huelva, cuatro, todas ellas en la capital; en Jaén, cuatro, repartidas entre la capital y Linares; en Málaga son 28, repartidas entre la capital, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Torremolinos. Por último, en Sevilla son 19 en la capital, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Utrera.

"Es importante recordar que la atención sólo se facilita con cita previa con el objetivo es ordenar los flujos de personas y evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. No se está atendiendo a ningún ciudadano sin ella. En concreto, las citas presenciales se atienden en 371 oficinas de Correos, 60 oficinas de la Seguridad Social y cinco oficinas de extranjería. En estas oficinas, se han habilitado horarios específicos para que el proceso de regularización no interfiera con su normal funcionamiento", explica la Delegación del Gobierno en Andalucía.

El resto de trámites que se realicen en ellas se siguen atendiendo con normalidad en el horario habitual. Las oficinas de Extranjería designadas son cinco en total: Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, en horario de tarde, de 16,00 a 19,00 horas. En cuanto a las oficinas de la Seguridad Social, hay al menos una en cada provincia que ofrece este servicio, en el mismo horario de tarde que las oficinas de Extranjería. Las oficinas de Correos habilitades para el proceso están ubicadas en las capitales de provincia y en las localidades mayores de 50.000 habitantes.

El horario de atención de estas últimas será de lunes a viernes, desde las 08,30 horas hasta las 17,30 horas. El listado completo de oficinas puede encontrarse en el portal del ministerio dedicado al proceso de regularización extraordinario. Este portal incluye toda la información actualizada sobre el proceso en diferentes formatos, incluido un listado de las preguntas más frecuentes y vídeos informativos. Además, permite hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos para acceder a la regularización, pedir cita e iniciar la tramitación de la solicitud de forma telemática.