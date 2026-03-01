Andalucía deja huella en los Goya con premios para 'Los Tigres' de Alberto Rodríguez y 'El Cautivo' rodada en Sevilla

Archivo - El director de cine, Alberto Rodríguez atiende a los medios de comunicación por el rodaje de la película 'Los Tigres'. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha dejado una huella destacada en la 40ª edición de los Premios Goya. La película 'Los Tigres', dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez, ha sido galardonada con el premio a Mejores Efectos Especiales. Por su parte, 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, rodada en distintos enclaves de la provincia de Sevilla, ha obtenido el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería.

La gran triunfadora de la noche ha sido 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que se ha alzado con los principales galardones --Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original-- en una gala celebrada este sábado en Barcelona. No obstante, 'Sirat', de Oliver Laxe, ha sido la producción más premiada en número de estatuillas, al obtener un total de seis "cabezones".

La película 'Los Tigres', del director sevillano Alberto Rodríguez, partía con siete nominaciones: Mejor Música Original (Julio de la Rosa), Dirección de Producción (Begoña Muñoz), además de Dirección de Fotografía, Montaje, Dirección de Arte, Sonido y Efectos Especiales. Finalmente, el filme ha sido reconocido con el Goya a Mejores Efectos Especiales para Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio.

Por su parte, 'El Cautivo', dirigida por Alejandro Amenábar, también acumulaba siete candidaturas. Optaba a Mejor Actor de Reparto (Miguel Rellán), Actor Revelación (Julio Peña) y Dirección de Producción (Sergio Díaz Bermejo), además de competir en Dirección de Arte, Maquillaje y Peluquería, Diseño de Vestuario y Sonido. El premio finalmente fue para Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, galardonados con el Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería por esta película.

Asimismo, el actor sevillano Hugo Welzel estaba nominado a Mejor Actor Revelación por su papel en 'Enemigos', aunque el galardón recayó finalmente en Antonio Toni Fernández Gabarre por 'Ciudad sin sueño'.

Por otro lado, el documental 'Flores para Antonio', centrado en el hijo de la artista jerezana Lola Flores, fue distinguido con el Goya a Mejor Canción Original por el tema 'La Arepera de Paloma', un reconocimiento que recogieron Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz.