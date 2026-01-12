Andalucía espera conocer en detalle la financiación antes de decidir si la impugna: "No nos gusta la música ni la letra"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha expresado este lunes que analizará con detalle el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central, porque hay "mucha letra pequeña", antes de tomar una decisión sobre si decide o no "impugnarlo".

"En principio, la música no nos gusta y la letra tampoco", ha indicado la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

Ha añadido que cada vez que van "descubriendo nuevos detalles del modelo, va a peor". "Este es un modelo que nace mal, ya que nace por una nueva cesión al independentismo, un traje a medida para el independentismo catalán", según España, quien ha añadido que se produce una "nueva humillación y una falta de respeto a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas".

Carolina España ha criticado la "falta de transparencia" del Gobierno central con las comunidades, y ha insistido en que el "principio de ordinalidad" que se quiere establecer "rompe por completo la igualdad de los españoles". "A nadie se le ocurre, no entra en cabeza que se le pueda dar más a los que más tienen, a las comunidades más ricas, lo que es una auténtica injusticia", según ha apuntado.

Asimismo, también ha alertado de que se pretenda ir a una "armonización fiscal para que todas las comunidades autónomas subamos los impuestos". Para España, la "obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez es "subir impuestos", cuando las clases medias y trabajadoras "están asfixiadas por las más de 100 subidas de impuestos" del Ejecutivo nacional.

Para Carolina España, es un "insulto a la inteligencia de los andaluces que nos digan que la comunidad más beneficiada es Andalucía porque es la que más recibe". "Claro, siempre Andalucía tiene que ser la que más recibe porque es la que más habitantes tiene, pero si se hacen las cuentas de cómo resulta la distribución de los recursos por población ajustada, Andalucía vuelve a quedarse por debajo de la media", ha señalado.