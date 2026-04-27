Por Andalucía lanza 25 propuestas para 17M: cita médica en 48 horas y "comprar solo para vivir" en zonas tensionadas

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, presenta el programa electoral de la coalición.- POR ANDALUCÍA

GRANADA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha presentado este lunes el programa electoral de la coalición de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

La coalición ha resumido su programa electoral en 25 propuestas con el objetivo de "acabar con el desmantelamiento y privatización de todos los servicios públicos, los privilegios fiscales a las rentas altas y a los grandes patrimonios y la barra libre a los fondos de inversión y a las grandes corporaciones empresariales".

Entre las propuestas destaca el compromiso de destinar el 20% del presupuesto sanitario a la atención primaria para garantizar una cita médica en 48 horas y el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) a educación. Asimismo, la coalición propone aplicar la ley de vivienda estatal en 333 municipios y limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, a la par que se prohibirá en dichas áreas "la compra con fines especulativos o de inversión".

"No nos va a temblar el pulso a la hora de desarrollar reformas estructurales que van contra los intereses de una superminoría, que no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría", ha asegurado Maíllo en el acto de presentación del programa electoral en Granada.

Junto a la sanidad, educación y vivienda, la coalición ha puesto el foco en la dependencia. El programa recoge establecer en tres meses el máximo para responder a la solicitud de dependencia y otros tres para la dotación de recursos. Para esta medida, Por Andalucía ha indicado que "duplicará" el número de profesionales de valoración.

Maíllo ha defendido que "hay capacidad financiera para impulsar los servicios públicos". En este sentido, ha propuesto establecer impuestos "a los superricos" y acogerse a la quita de la deuda propuesta por el Gobierno central, acompañado de "una negociación positiva" del sistema de financiación".

"Son 6.600 millones de euros mínimos para afrontar de qué lado está el Gobierno andaluz", ha remarcado.

"RECUPERAR LOS SERVICIOS PRIVATIZADOS"

Junto con el aumento hasta el 20% del presupuesto sanitario a la partida de atención primaria, Por Andalucía ha propuesto 8.000 nuevas contrataciones para garantizar una cita médica "en menos de 48 horas" con un horario de atención presencial desde las 8,00 hasta las 20,00 horas.

Por otro lado, la coalición no descarta expropiar "temporalmente" hospitales concertados "mientras se construye un centro público". En esta línea, han defendido "recuperar los servicios privatizados" mediante la eliminación "en el menor tiempo posible" los conciertos existentes con la sanidad privada.

Asimismo, han remarcado que "investigaran concienzudamente" los contratos privados desarrollados durante la etapa de Juanma Moreno y el "escándalo" de los cribados del cáncer.

En materia de educación, Por Andalucía defienden "recuperar todas las líneas educativas eliminadas por Moreno". En este sentido, han indicado un ratio de 20 alumnos en Primaria y ESO, y de 25 para Bachillerato y FP superior.

"Garantizaremos la educación pública y gratuita de 0 a 3 años, estableciendo una red de centros 100% públicos. En las diferentes etapas educativas garantizaremos la gratuidad de servicios como las actividades extraescolares o el comedor, recuperando para la gestión pública directa cualquier servicio privatizado", recoge el programa consultado por Europa Press.

En relación a la Formación Profesional, la coalición propone ampliar plazas públicas "según la demanda real", así como crear nuevos ciclos formativos "vinculados al empleo verde".

Por otro lado, Por Andalucía ha defendido la derogación de la actual ley andaluza de universidades junto con un nuevo modelo de financiación para los centros que "pongan el contador a 0".

GRAN TENEDOR PASARÁ DE 10 A 5 VIVIENDAS

En materia de vivienda, Maíllo ha defendido que con las medidas propuestas por la coalición "especular dejará de ser un negocio". Por ello, ha propuesto reducir el umbral para ser considerado gran tenedro de diez a cinco viviendas. Asimismo, en los municipios tensionados, según Por Andalucía 333 en toda la comunidad, "solo se permitira la compra de vivienda si es para vivir".

Por otro lado, la coalición plantea un ley andaluza "que establezca que la vivienda es un derecho subjetivo exigible ante cualquier juez". Por ello, han defendido poner en marcha un parque público de alquiler asequible, "con un precio nunca superior al 30% de la renta familiar".

Relacionado con la vivienda, dentro de sus 25 propuestas clave, Por Andalucía asegura que limitaran las plazas turísticas en cada ciudad, reduciendo a 30 plazas por cada 1.000 habitantes. Asimismo, ha propuesto implementar una tasa turística autonómica que "revertirá en el desarrollo de políticas municipales de vivienda pública en régimen de alquiler asequible".

En materia de dependencia, plantea un plan de choque para reducir las listas de espera que incluye "duplicar" el número de profesionales de valoración.

También, ha puesto el foco en la lucha contra la pobreza con la propuesta de un plan de acción integral "participado y evaluado" que actúe en las zonas "más empobrecidas" de Andalucía.

UNIFICAR EL ABONO ÚNICO DE TRANSPORTE

Entre las 25 propuestas, Por Andalucía también ha puesto el foco en la situación del transporte. Junto con la reclamación de la gestión autonómica de los trenes de cercanías, aprobada en el parlamento andaluz, la coalición ha pedido incluir en la tarifa plaza del abono único de transporte estatal aquellos servicios de competencia autonómica o municipal.

En materia agrícola, Por Andalucía ha asegurado que el sistema alimentario "se encuentra condicionado por un constante chantaje a quien produce y por una escalada de precios continua para quien consume". Por ello, proponen crear infraestructuras agroalimentarias de carácter público-comunitario que "fortalezcan toda la cadena persiguiendo circuitos cortos y sostenibles".

Asimismo, el programa contempla la creación de una entidad pública de alimentación para la protección de la agricultura y ganadería "profesional y socialmente necesaria".

El documento también defiende la creación de un banco público "controlado por el Parlamento de Andalucía para orientar el crédito a la economía real", así como un plan integral de retorno del talento joven.

En materia de igualdad, Por Andalucía ha propuesto crear una consejería "exclusivamente de Feminismo e Igualdad" junto con un Observatorio Andaluz de la Violencia contra personas Lgtbiq+. Asimismo, ha defendido la eliminación del Comisionado de la Concordia para recuperar la Dirección General de Memoria Democrática y se desarrollará el II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027.

Sobre Memoria Democrática, la coalición ha defendido la declaración como Lugar de Memoria Democrática del Cortijo de Gambogaz, que "pasará de estar en manos de los herederos del golpista Queipo de Llano a ser un centro de investigación y reparación".