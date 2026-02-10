Andalucía mantiene este miércoles 23 colegios sin clases presenciales por el temporal, 11 de ellos en Cádiz

Regresan a sus casas vecinos de San Martín del Tesorillo desalojados por las lluvias. A 08 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía reducirá este miércoles, 11 de febrero de 2026, a 23 el número de centros educativos sin actividad lectiva presencial por "riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días".

Esta cifra supone una reducción del número de colegios sin clases presenciales respecto a la de este martes --que ascendía a 32--, y de nuevo la provincia de Cádiz concentra --con once-- la mayor parte de estos centros educativos afectados por el temporal, mientras que seis se ubican en la provincia de Sevilla.

En todos estos centros "se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro", según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en un comunicado.

Aparte de en Cádiz y Sevilla, habrá colegios sin clases presenciales este miércoles en las provincias de Granada (2), Jaén (2) y Málaga (2).

En concreto, en la provincia de Cádiz, no habrá clases presenciales en ninguno de los seis centros educativos de los municipios de Grazalema y Torre Alháquime, así como tampoco podrán ir los alumnos a las aulas de la EI 'El Gastor' de la localidad del mismo nombre; del IES 'Hozgarganta' de Jimena de la Frontera, del IES 'Azahar' de San Martín del Tesorillo, ni a clase en el CEIP 'Maestro Juan María Marín' y la EI 'La Rayuela' de Zaraha de la Sierra.

En la provincia de Granada, no habrá actividad lectiva presencial este miércoles en el CEIP 'Berta Wilhelmi' de Pinos Genil ni en el CPR 'Ribera de Aguas Blancas' de Quéntar-Dudar, mientras que en Jaén la suspensión de clases afecta al IES 'Cástulo' de Linares --donde las clases de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) serán telemáticas, y el resto se han reubicado en otros centros de la localidad--, y a la EOI 'Carlota Remfry' de la misma localidad, cuyo alumnado ha sido reubicado en el IES 'Reyes de España'.

El resto de colegios sin actividad lectiva presencial este miércoles pertenecen a las localidades malagueñas de Cartajima --el CPR 'Alto Genal'-- y Parauta --el CPR 'Alto Genal'--, y a los municipios sevillanos de Benacazón --IES 'Virgen del Rosario'--; Dos Hermanas --la EI 'La Milagrosa' y la EI 'Nuestra Señora de Valme'--; Écija --CEIP 'El Valle'--; El Castillo de las Guardas --CEIP 'Peña Luenga'--, y Villaverde del Río; en concreto, el CEIP 'Alpesa'.

Además, en 25 rutas de transporte escolar no se podrá prestar el servicio este miércoles día 11 de febrero "por problemas en los accesos o cortes de carretera". Se trata, en concreto, de diez rutas de la provincia de Cádiz; una de Córdoba, cinco de Granada, cuatro de Jaén, cuatro de Málaga y una de Sevilla.