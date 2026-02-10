La lluvia se despide de Andalucía y el viento y el oleaje activan este miércoles aviso naranja en Almería y Granada

Imágenes del fuertes vientos provocado por la borrasca. Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad andaluza, la lluvia se despide este miércoles, 11 de febrero, sin que se hayan activado avisos por precipitaciones. No obstante, otros fenómenos adversos, como el viento y el oleaje, provocados por la nueva borrasca Nils, mantendrán activas varias alertas en distintas provincias, con aviso naranja por viento en Almería y amarillo en Granada y Jaén, mientras que el oleaje obligará a decretar la alerta naranja en Almería y Granada y el nivel amarillo en Málaga.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso naranja por viento permanecerá vigente hasta la medianoche de este miércoles en el Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se esperan rachas de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora. Asimismo, en las comarcas almerienses de Nacimiento y Campo de Tabernas, así como en el Poniente y Almería capital, se mantendrá activo el aviso amarillo hasta el final de la jornada por rachas de viento del oeste que podrían alcanzar los 70 km/h.

El oleaje también afectará a la provincia de Almería. En el Poniente y en Almería capital estará activo el aviso amarillo hasta las 15,00 horas, momento en el que se elevará a nivel naranja hasta la medianoche por viento del oeste de entre 60 y 70 kilómetros por hora (fuerza 8), acompañado de olas de entre tres y cuatro metros. Además, en el Levante almeriense se mantendrá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta el final de la jornada, con vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

En Granada, la costa granadina se verá afectada por el aviso por oleaje, que permanecerá en nivel amarillo hasta las 15,00 horas, momento en el que ascenderá a naranja por viento del oeste de entre 60 y 70 km/h (fuerza 8), acompañado de olas de entre tres y cuatro metros. Además, en las comarcas de Guadix y Baza se activará el aviso amarillo desde la medianoche de este martes hasta las 18,00 horas de este miércoles por rachas del oeste de hasta 70 km/h.

El viento será también protagonista de la jornada en la comarca jiennense de Cazorla y Segura, donde se mantendrá el aviso amarillo por viento hasta las 18,00 horas por rachas de componente oeste de hasta 70 km/h. Por último, en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y Axarquía se decretará el aviso amarillo por oleaje desde las 15,00 horas hasta el final de la jornada de este miércoles, con viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).